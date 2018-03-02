محمد الحسيني رئيساً جديداً لمجلس إدارة «دو»

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، تعيين محمد الحسيني رئيساً لمجلس إدارة الشركة، بعد الاستقالة التي تقدم بها رئيس مجلس الإدارة السابق أحمد بن بيات، بعد أن أمضى أكثر من 12 عاماً في خدمة الشركة وتطورها.

حيث حققت خلالها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة العديد من الإنجازات والتحولات النوعية. ووجه أعضاء مجلس الإدارة الشركة الشكر لابن بيات على ما قدمه للشركة، كما رحبوا بالرئيس الجديد.

ويشغل الحسيني الذي يحمل الماجستير في إدارة الأعمال الدولية. عضوية مجالس إدارات خمس شركات هي الإمارات للاتصالات المتكاملة، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وشركة دبي للمرطبات، ومراكز تسوق إعمار «إعمار مولز» ومؤسسة دبي للعقارات.