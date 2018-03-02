اقتصادية دبي تغلق 117 موقعاً إلكترونياً

أكد عبد الله الشحي، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي حرص الدائرة على تعزيز منظومة الشراء عبر الإنترنت بصورة مستمرة، من خلال الرقابة والتفتيش على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتلقي ومعالجة الشكاوى الخاصة بالتجارة الإلكترونية، وصرح بأن الدائرة أغلقت 117 موقعاً إلكترونياً وحررت ما لا يقل عن 228 مخالفة على الجهات غير الملتزمة بقوانين واشتراطات اقتصادية دبي خلال الفترة الماضية.

كما تلقت الدائرة 1592 شكوى متعلقة بمسائل التجارة الإلكترونية، عملت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بالتعاون مع مختلف الشركاء. وأكد الشحي في كلمة ألقاها في الحدث أهمية التعاون لتعزيز حماية المستهلك ضمن بيئة تنافسية مستدامة تقوم على الشفافية وتسهم في تطوير قطاع التجزئة بإمارة دبي ودولة الإمارات للارتقاء بمكانتها كواحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم، مشيراً إلى أهمية اليوم الخليجي في زيادة وعي المستهلكين وضمان حقوقهم وتعزيز مكافحة المنتجات المقلدة.