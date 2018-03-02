4230 شكوى من عملاء «اتصالات» و«دو» في شهرين

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة تلقيها 4230 شكوى من عملاء «اتصالات» و«دو» على مدار الشهرين الماضيين بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وأظهرت بيانات إحصائية صدرت عن الهيئة أمس، أن نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 2121 شكوى خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقابل نحو 2109 شكاوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، بلغ 4008 شكاوى، استحوذت «اتصالات» على 2013 شكوى منها، مقابل نحو 1995 شكوى لــ «دو».

وبحسب البيانات، فإن 56.82% من عملاء «اتصالات» أكدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 23.13% عن عدم رضاهم، بينما كان 20.05% منهم حيادياً، بينما أكد 60.9% من عملاء «دو» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 20.45% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 18.65% منهم حيادية.

وجرى إغلاق 94.91% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 94.59% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها، وفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات.

وتم حل 1.41% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات»، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، بينما تم حل 0.71% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.