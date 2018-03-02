«الإمارات للشحن الجوي» تنال شهادة «مشغّل اقتصادي معتمد»

أصبحت «الإمارات للشحن الجوي» عضواً مرخصاً في برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» بالإمارات، حيث يشرف على البرنامج ويمنح شهادات الاعتماد «الهيئة الاتحادية للجمارك».

وخضعت «الإمارات للشحن الجوي» لعملية تدقيق من قبل جمارك دبي امتدت 8 أشهر. وتم تقييم الناقلة وفق معايير شملت سجلات الامتثال للأنظمة من «الهيئة الاتحادية للجمارك» في الدولة وجمارك دبي إضافة إلى أمن البنية التحتية المادية والحماية من العبث أو التلاعب في البضائع وتتبع سجلات الشحنات. وبعد إصدار الشهادة، ستواصل السلطات الجمركية مراقبة مدى امتثال «الإمارات للشحن الجوي» لمعايير البرنامج.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «تحرص الإمارات للشحن الجوي على الالتزام بتوفير خدمات وفق أعلى المعايير التي تلبي متطلبات عملائها، ونرى في الاعتماد خطوة أخرى على تعاوننا التام والدائم مع السلطات المختصة لضمان احتفاظنا بصدارة صناعة الشحن الجوي العالمية».