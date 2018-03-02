شراكة بين «اتصالات» «آيديميا» لتوفير تقنية الشريحة المدمجة

أعلنت اتصالات أمس عقد شراكة مع «آيديميا» الشركة المتخصصة في مجال تقنيات التحكّم عن بُعد بالشرائح المدمجة عبر تقنية (eSIM)ـ ما سيوفر إمكانية تخزين وحدات تعريف متعددة للمستخدم في جهاز واحد، إضافة إلى التبديل بينها بسهولة ويسر.

وتعمل تقنية (eSIM) الجديدة وفقاً لمعايير ومواصفات الاتحاد العالمي للهواتف المتحركة. وتحظى اليوم بأهمية متزايدة نظراً لقدرتها الهائلة في ربط الأجهزة الذكية المتصلة بتقنية إنترنت الأشياء وتقنية الاتصال بين الآلات مقارنةً بنظيرتها التقليدية، حيث تمتاز بالمرونة والسرعة في عملية التعريف والربط بين الأجهزة، وسيتم الاستفادة منها بشكل ضخم في مختلف القطاعات الصناعية، وخاصة في قطاع السيارات المليء بالتقنيات والحلول الذكية كأنظمة الملاحة المتطورة.

وقال إسماعيل الحمادي نائب الرئيس الأول لنشر الشبكات في اتصالات: تأتي أهمية الشراكة مع «آيديميا» لكونها خطوة هامة نحو تعزيز الربط بين الأجهزة الذكية، وذلك لما تحمله هذه التقنية الحديثة من آفاق مستقبلية واعدة في ظل الطلب العالمي المتنامي على أنظمة الاتصال الآلي بين الأجهزة و«إنترنت الأشياء».