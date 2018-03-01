اتفاقية شراكة بين "دبي العالمية" و"أرض الصومال" وأثيوبيا في ميناء بربرة

وقعت موانئ دبي العالمية وكل من حكومة أرض الصومال وحكومة أثيوبيا اتفاقية تصبح بموجبها أثيوبيا شريكاً استراتيجياً في ميناء بربرة في أرض الصومال بنسبة 19%، كما ستستثمر أثيوبيا في البنية التحتية اللازمة لتطوير "ممر بربرة " التجاري.

وبموجب الاتفاقية تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51% في المشروع وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30%، في حين تستثمر أثيوبيا في تطوير البنى التحتية لمشروع الممر التجاري.

يذكر أن موانئ دبي العالمية تسلمت ادارة ميناء بربرة منذ مارس العام الماضي، وحققت قفزات نوعية منذ ذلك الحين في تعزيز انتاجيته وتطويره ليصبح ميناء إقليميا محوريا ومعبرا رئيسيا.

وقد علق سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية على الاتفاقية، بقوله: تعد هذه الخطوة تطورا هاما في تعزيز شراكتنا وتأكيد التزامنا تجاه شعبي أثيوبيا وأرض الصومال ونتطلع للعمل معا في تحقيق المصلحة للجميع.

واضاف: انضمام أثيوبيا كشريك في مشروع ميناء بربرة يدعم خطط موانئ دبي العالمية لتطوير الميناء والمساهمة في تنمية المنطقة ورخائها وفي خلق فرص تجارية واعدة.

من جهته قال د. سعد الشاعر، وزير الخارجية والتعاون الدولي في أرض الصومال: مشروع ميناء بربرة في غاية الأهمية نظراً لقدرته على معالجة بعض قضايا العمالة والاستثمار التي تواجه أرض الصومال وسنعمل على توسعة الميناء وتعزيز قدراته الاستيعابية.