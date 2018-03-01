«دو» ونوكيا تتعاونان باختبار تجريبي لتكنولوجيا البث الراديوي لشبكات الجيل الخامس

أعلنت «دو» -التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، التعاون مع شركة نوكيا لإجراء اختبار تجريبي حي لتقنية البث الراديوي الجديدة NR غير المستقلة الخاصة بشبكات الجيل الخامس والمطابقة للمعايير القياسية لمشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP)، ليتم بعد ذلك نشر مواقع حية بشبكات الجيل الخامس عبر مناطق مختارة بدولة الإمارات.

وتهدف التجارب الجديدة التي ستجريها الشركتان في شبكة حية إلى تحقيق سرعة تحميل تصل إلى 5 غيغابت في الثانية. وسيسهم هذا المعدل من الإنتاجية العالية والكمون المنخفض بتعزيز النطاق العريض للتطبيقات الصناعية وحالات الاستخدام الجديدة مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي والصحة الإلكترونية والاتصال من آلة إلى آلة (M2M) والحرجة والاتصال في الحالات الطارئة لتوفير المزيد من الخدمات والتطبيقات الجديدة وتقنيات إنترنت الأشياء في المدن الذكية، إضافة إلى العديد من حالات الاستخدام التي لم يكن من الممكن تحقيقها سابقاً.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: لطالما كانت رؤية هيئة تنظيم الاتصالات بمثابة القوة الدافعة للتطور الذي يشهده قطاع خدمات الاتصال، وكنا دوماً رائدين بتقديم خدمات مبتكرة ساهمت بتعزيز عملية التحول الرقمي التي تشهدها الإمارات. وشراكتنا مع نوكيا لتطوير شبكات الجيل الخامس تعود إلى 2015. وستسهم شراكتنا هذه بتوفير العديد من الإيجابيات لعملاء علامتي دو وفيرجن موبايل التابعتين لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في طريقنا نحو تدشين عصر تكنولوجيا الجيل الخامس خلال 2018.

من جانبها، أعلنت شركة «أفيرمد نيتويركس» لشبكات الاتصال الافتراضية عن تعاونها مع شركة دو بمجال شبكات الاتصال الافتراضية، حيث اختارت «دو»، الحلول الافتراضية لوظائف الشبكة التي توفرها شركة «أفيرمد نيتويركس» التي تشمل شبكات الاتصال الخاصة بتقنيات إنترنت الأشياء ضيقة النطاق بهدف توفير شبكات تعتمد المعايير القياسية لحالات استخدام تقنيات إنترنت الأشياء، ما يتيح تطبيق مجموعة واسعة من حالات الاستخدام في المدينة الذكية.