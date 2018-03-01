مبيعات المرحلة الأولى لمشروع «جزيرة الفاهد» السبت

تطلق شركة «الفاهد» للتطوير، السبت المقبل مبيعات المرحلة الأولى من مشروعها السكني بجزيرة «الفاهد» الذي يشكل واحداً من أبرز الوجهات السكنية للحياة الفاخرة على الواجهة المائية في إمارة أبوظبي. وتضم المرحلة الأولى 301 فيلا و9 مبانٍ سكنية تتميز بتصميمها المستدام ومرافقها الحيوية المبنية بأعلى المقاييس العالمية. وقررت الشركة طرح مبيعات الفلل السبت بينما ستطرح العمارات للبيع نهاية العام، ومن المقرر إنجاز المرحلة الأولى والمعروفة بمنطقة المرسى بحلول الربع الثالث من عام 2023.

ويحتل مشروع «الفاهد» موقعاً استراتيجياً بين جزيرتي ياس والسعديات على مقربة من طريق الشيخ خليفة بن زايد السريع ما سيضمن سهولة الوصول من وإلى وسط مدينة أبوظبي وجزيرة المارية ومطار أبوظبي الدولي. ويمتد المشروع الذي يتكون من 5 مراحل على مساحة أكثر من 3.29 ملايين متر مربع، كما سيحتضن عند إنجاز كافة مراحله أكثر من 11 ألف قاطن، نصفهم في منطقة المرسى التي ستستوعب 4600 نسمة.

وأكد سعيد عيد الغفلي، رئيس مجلس إدارة شركة «الفاهد» للتطوير أن مشروع «الفاهد» يعتبر من أهم الوجهات السكنية للعيش الفاخر على الواجهة المائية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن مرسى المشروع يعد من أكبر مراسي إمارة أبوظبي، وأعرب عن ثقته الكبيرة في مساهمة المشروع بصورة كبيرة في جذب الاستثمارات إلى أبوظبي.

وأضاف: تؤكد شركة الفاهد التزامها بتوفير نمط حياة مميز لسكان أبوظبي بما يتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 للإمارة من خلال تطوير أصول البنية التحتية، ودعم مشاريع التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأكد جلال كليب، الرئيس التنفيذي والناطق الرسمي لشركة الفاهد للتطوير، في مؤتمر صحافي أمس أن الشركة خصصت مكتباً لمبيعات المشروع في قلب جزيرة الفاهد، مشيراً إلى أن أسعار الفلل تتراوح بين 5.5 - 35 مليون درهم، وتتكون من 4 غرف و5 غرف و6 غرف و7 غرف.

وأشار إلى أنه من المقرر تسليم منطقة المرسى، المرحلة الأولى من مشروع «الفاهد»، التي تمتد على مساحة ما يزيد على 1.1 مليون متر مربع على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى التي تبلغ مساحتها 464 ألف متر مربع 301 فيلا بمساحة تتراوح بين 4600 و17 ألف قدم مربع. ويمكن الاختيار بين 3 إطلالات ـ إطلالة على البحر أو القناة المائية أو إطلالة على الحدائق، مع إمكانية إضافة رصيف جانبي لرسو اليخوت والقوارب، و80% من الفلل ذات إطلالة مائية.

أما المرحلة الثانية من منطقة المرسى فستتضمن 9 مبانٍ سكنية تطل على المرسى، منها 5 أبراج تتوسط المرسى، ومبنيان على كل جانب. وستوفر هذه المباني ما مجموعه 671 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم وتضم 15 وحدة «التاونهاوس». إضافة إلى ذلك، سيضم المرسى أكثر 85 رصيفاً لليخوت والقوارب، ونحو 88 ألف قدم مربع من المساحات المخصصة للمقاهي والمطاعم والمحلات. وبدأت الشركة أعمال التسوية لأرض المشروع التي تمثل نحو 32% من المساحة الكلية للجزيرة، موضحاً أن الشركة ستبدأ طرح مناقصة الأعمال الإنشائية خلال نوفمبر المقبل ليتسنى لها بدء تنفيذ المشروع العام المقبل.

وذكر أن المشروع يأتي في ظل ما تتمتع به إمارة أبوظبي من بيئة استثمارية محفزة واستقرار اقتصادي يصب في تحقيق معدلات نمو في قطاعات الأعمال المختلفة ولا سيما القطاع العقاري، مشدداً على أن المشروع يمثل إضافة نوعية إلى مشاريع التطوير العقارية السكنية والتجارية الراقية في أبوظبي. وقال: ملتزمون بتسليم المشروع وفق الجدول الزمني المحدد وبما يواكب أعلى معايير البناء والجودة.

وقال: إن المشروع مفتوح للتملك أمام جميع الجنسيات وستقوم الشركة بالتعاون مع بلدية أبوظبي باستخراج سندات ملكية للمستثمرين الأجانب.

وقال: هناك اتفاق مع البلدية على تسريع إجراءات التنفيذ المشروع. وقد وضعت الشركة نظاماً متميزاً للدفع على دفعات 2.5% لعدة مرات إلى أن تصل إلى 40% عند التسليم. وأوضح أن المشروع صممه نخبة من المهندسين المعماريين والاستشاريين العالميين. وسيساهم في توسيع الرقعة المأهولة بالسكان بواقع 329 هكتاراً. وسيوفر نحو 1500 فرصة عمل على مدى السنوات الثلاث القادمة.

تسجيل

وتم تسجيل المشروع لدى بلدية أبوظبي. وحصلت الشركة على كل الموافقات الرسمية، ولدى الشركة بدائل عديدة لتمويل المشروع منها الذاتي والآخر عبارة عن تمويلات من البنوك. وبدأت الشركة بالفعل حوارات مع بنوك محلية. وأشار إلى أن المشروع يضم 5 مراحل ومن المتوقع إنجازها كاملة خلال فترة 10 - 12 سنة.