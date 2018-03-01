12 شركة تفوز بجوائز الإمارات للابتكار

اختتمت مجموعة دبي للجودة الدورة الأولى لجائزة الإمارات للابتكار، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة.

وأعلنت المجموعة فوز 12 شركة من القطاع الخاص، في الحفل الختامي للدورة الأولى لجائزة الإمارات للابتكار الذي أقيم أمس، في فندق لومريديان دبي، بحضور سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي.

وأكدت فاطمة بطي المهيري، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، أهمية الابتكار في قطاع الأعمال، قائلة: «أطلقت المجموعة الدورة الأولى لجائزة الإمارات للابتكار، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار في شركات القطاع الخاص بالدولة، ودعم استراتيجية الابتكار الوطنية، إلى جانب بناء شبكة قوية من رواد الابتكار والمهنيين والمقيمين المؤهلين، وتعزيز قدرات الابتكار المؤسسي لخلق قيمة مستدامة لمختلف شرائح المتعاملين، بالإضافة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على رفع مستوى الابتكار والاستثمار في تقديم خدمات ومنتجات ابتكارية، من خلال وضع ضوابط وإطار ومعايير ابتكار عالمية المستوى، للوصول بهذه الشركات إلى قدرات تنافسية عالية، وجعل الابتكار سمة مميزة لكل شركات القطاع الخاص بالدولة، وتكريم الشركات الرائدة في مجال الابتكار».

وأكدت حيادية وشفافية عملية التقييم، قائلة: حرصت المجموعة على توفير كل الإمكانيات والخبرات المطلوبة لضمان شفافية وحيادية وجودة عملية التقييم في الجائزة مستعينة بطرق التقييم المعتمدة عالمياً، والاختيار الدقيق لفريق إدارة الجائزة من ذوي الخبرة والكفاءة، من خلال تدريب وتأهيل أكثر من 118 مُقَيماً من 16 جنسية مختلفة، حيث تم اختيارهم بعناية فائقة من تخصصات مختلفة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة المهنية في مجال التقييم. ودعت الشركات التي لم تشارك في الدورة الأولى إلى المبادرة والمشاركة في الدورة المقبلة لجائزة الإمارات للابتكار.

وتم تقييم المشاركين وتحديد الفائزين، طبقاً لمعايير التقييم بالجائزة التي تنقسم إلى 3 مستويات، المستوى الأول خاص بتقييم البنية التحتية للابتكار لدى الشركات المتنافسة بما يتضمن المواقع والأدوات والجوانب التكنولوجية والميزانية المخصصة للابتكار، وأما المستوى الثاني فيغطي ممكنات الابتكار لدى المتنافسين وتشمل الابتكار المفتوح وعملية الابتكار ومحفظة الابتكار واستراتيجية الابتكار وصناع الابتكار، وأما المستوى الثالث فيقف على نتائج الابتكار المتحققة وتشمل نتائج المتعاملين ونتائج نمو الأعمال إلى جانب نتائج الاستدامة والمجتمع.

وتم تكريم الرعاة على دعمهم ومساندتهم خلال مسيرة الدورة الأولى من جائزة الإمارات للابتكار، بدءاً من الإمارات العالمية للألومنيوم كراعٍ بلاتيني، والسوق الحرة - دبي وسلطة واحة دبي للسيليكون ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة كرعاة فضيين، ونور بنك وبتروكيم كرعاة برونزيين. كما تم تكريم الشركاء الإعلاميين بدءاً من مؤسسة دبي للإعلام كشريك إستراتيجي.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: نعتز بفوز سلطة واحة دبي للسيليكون بجائزة الإمارات للابتكار، ونشكر مجموعة دبي للجودة على تقديرها وتكريمها لسلطة الواحة ولكل المبدعين والمبتكرين من المؤسسات العاملة في الدولة. إننا نثمن هذه المبادرة التي تحرص على تشجيع الإبداع وترسيخ ثقافة الابتكار في قطاع الأعمال بمختلف مجالاته. وأضاف أن الجائزة تتوّج مسيرة حافلة بالإنجازات لسلطة الواحة التي أصبحت وجهة عالمية مثالية للأعمال والسكن ومنصة للابتكارات التكنولوجية والمبادرات الذكية. وحصولنا على الجائزة يزيدنا عزماً على مواصلة مسيرة الإبداع وترسيخ مكانة الإمارات ودبي على خارطة أفضل دول العالم، والأعوام المقبلة ستشهد مزيداً من المشاريع التي تندرج ضمن خططنا لدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، بالإضافة إلى تحقيق رؤية دبي لتكون المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم.

الشركات الفائزة

ضمت قائمة الشركات الحاصلة على نجمتين: مجموعة صيدليات أستر، حضانة اورشارد البريطانية، سلطة واحة دبي للسيليكون، شركة الإمارات للتبريد المركزي وبنك المشرق. وضمت قائمة الشركات الحاصلة على 3 نجمات: بنك الإمارات دبي الوطني وإنتيرتينر. والشركات الحاصلة على 4 نجوم: شركة دبي للكابلات المحدودة، الإمارات العالمية للألمنيوم، الصناعات الغذائية العالمية، ومجموعة الإمارات. أما الشركة الحاصلة على 5 نجوم فهي شركة بروج.