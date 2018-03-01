خبراء العالم الرقمي يشاركون بمؤتمر «إنترنت الأشياء» في دبي

يشارك مجموعة من كبار الخبراء الإستراتيجيين في العالم الرقمي بعرض وجهات نظرهم في النسخة الخامسة من مؤتمر "إنترنت الأشياء 2018" التي تعقد في 13 مارس بفندق أرماني دبي. ويستهدف المؤتمر الذي يغطي قطاعات متعددة ضمن أنشطته قادة الأعمال بالقطاعات الرقمية بهدف مناقشة تأثيرات العوامل الأساسية للربحية ونماذج الأعمال التجارية وكيفية تحقيق الربح من البيانات مع إلقاء نظرة ثاقبة ومتعمقة حول التقنيات والفرص الجديدة التي يوفرها مؤتمر "إنترنت الأشياء IoT".

وقال جوهان إهرستروم الرئيس التنفيذي للمؤتمر: يضم هذا الملتقى أكثر من 35 متحدثاً وما يزيد على 400 من الأطراف المهنية والمشاريع الملهمة بهذا القطاع في يوم مليء بالأنشطة ويزخر بمناقشات حول الممارسات العملية لدراسات الحالة والرؤى الموضوعية والسيناريوهات الواقعية وشبكات التواصل المتميزة.