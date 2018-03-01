«هافنغتون بوست»: دبي تصنع المستقبل ولا حدود لطموحاتها

قالت صحيفة هافنغتون بوست إن دبي هي واحة الأمان والازدهار في المنطقة، مشيرة إلى أن ما وصلت إليه دبي اليوم نابع من إرادة ورؤية القيادة التي عملت على تنويع مصادر دخل الإمارة بعيداً عن النفط.

وقالت الصحيفة في طبعتها الفرنسية إن الإمارات بشكل عام هي جسر للتقارب بين الحضارات الشرقية والغربية، مضيفة أن دبي تصنع المستقبل ولا حدود لطموحاتها.

وتقع دبي الآن في قلب العالم الجديد الذي ترتسم ملامحه تدريجياً، وهي مركز عالمي وقطب اقتصادي وسياحي لا يمكن تجاهله فضلاً عن أنها مركز مهم ورئيس للمبادلات التجارية في هذه المنطقة. وقد فرضت دبي نفسها في الشرق الأوسط كملاذ للتسامح وأصبحت مركزاً إقليمياً، بل وعالمياً للتطور الاقتصادي.

وأضافت الصحيفة إن من يريد أن يعرف دبي عليه أن يعيش فيها، وألا يطلق أحكاماً مسبقة مأخوذة من تقارير إعلامية غير صحيحة. كما أن استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 سيمنح العالم فرصة أفضل لاكتشاف دبي وفهم هذه المدينة الرائدة على مستوى العالم.