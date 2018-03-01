أبوظبي تعزز مكانتها منصّة لرواد صناعة الطيران الخاص

أسدل معرض أبوظبي للطيران 2018 أمس الستار على فعالياته التي أقيمت على مدى 3 أيام في مطار البطين للطيران الخاص، وجمعت بين اللاعبين الرئيسيين في قطاع طيران رجال الأعمال وقطاع الطيران العام، ما مكّن الحضور من التعرّف واستكشاف أحدث التطوّرات والابتكارات في هذه الصناعة.

ووقعت مطارات أبوظبي وهيئة مطار سان برناردينو الدولي، مذكرة تفاهم لدعم تعاون مطار البطين للطيران الخاص ومطار سان برناردينو الدولي، حيث سيعمل المطاران معاً على مجموعة متنوّعة من الأعمال والقضايا المُتعلّقة بصناعة الطيران مع التركيز بشكل خاص في الحفاظ على الخدمات الرائدة لتلبية الطلب المُتزايد، واستخدام أحدث التقنيات المُتعلّقة بالتكنولوجيا المتطوّرة والاستدامة.

وشهد المعرض سباقاً بين المشاركين على عرض أحدث منتجاتهم من الطائرات حيث كشفت «جلف ستريم G500» للمرة الأولى في الشرق الأوسط و«فالكون 8X» من «داسو» والتي أسهمت في جذب العديد من المشترين والمشغّلين المحتملين إلى المعرض كما قامت أطلس لصناعة الطيران، التي تُعدّ جزءاً من مجموعة أطلس، وهي شركة خاصة مقرها الإمارات وتختصّ في تعديلات الطائرات وتطويرها، بعرض جهاز محاكاة الطيران من خلال استخدام برامج الطائرات التجارية؛ طائرة إيرباص A320، وذلك لأول مرة في المنطقة.

مكان مثالي

وقال عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي، إن المعرض كان منصة تواصل فعّالة وفريدة من نوعها بين رواد صناعة الطيران، ومكاناً مثالياً لإنتاج واكتساب فرص الأعمال التجارية الحقيقية.

وأضاف الخوري: «من خلال ردود الفعل العامّة تجاه المعرض، فنحن نعتقد أنه قد لعب مرة أخرى دوراً هاماً في الجمع بين قادة صناعة الطيران العالميين في عاصمة دولة الإمارات، مُتيحاً لهم الفرصة للتعرّف على أحدث المُستجدّات والتطوّرات القائمة في قطاع الأعمال وقطاع الطيران العام».

وأبدى العارضون مثل داسو للطيران، بومباردييه، طائرات جي أم بي وشركة وعلان للطيران سعادتهم لنجاح مشاركتهم في المعرض هذا العام، خاصة مع التقائهم وجهاً لوجه مع روّاد الأعمال التجارية المُتعلّقة بصناعة الطيران والتعرّف على الفرص الحقيقية.

منصة للتواصل

وقال عماد لحود، المدير العام لشركة «أطلس لصناعة الطيران»: «شكّل معرض أبوظبي للطيران 2018 خطوتنا الأولى للتوجّه نحو قطاع الطائرات المدنية، ومع مقرّنا في مطار البطين للطيران الخاص، لقد كان من الطبيعي أن نشارك ونستخدم هذا الحدث منصة لتعزيز أعمالنا وصناعتنا. وقد أتاح لنا المعرض فرصة الالتقاء بمشغّلي الطائرات الخاصة والمصنعين واطلاعهم على أحدث التقنيات واللوائح مثل «السلامة 2020».

قال كلاوديو كاميلير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إمبراير إكسكيوتيف جيتس»: «كان من دواعي سرور إمبراير المُشاركة في معرض أبوظبي للطيران لعام 2018، عرض أحدث طراز لطائرات ليجاسي 500، التي تُعتبر من أكثر الطائرات متوسطة الحجم المُتوافرة في السوق تقدماً من الناحية التكنولوجية. تُعدّ أبوظبي سوقاً رائعاً بالنسبة لنا خاصة مع اجتذابنا لعدد من العملاء المهمّين الراغبين بطائراتنا من طرازات «ليجاسي 650»و«لينيج 1000».

منتجات تنافسية

وشهد المعرض أيضاً مشاركة اثنتينن من شركات مطارات أبوظبي الرائدة، جنباً إلى جنب مع أهم المؤسسات المحلية والدولية الرئيسية في عالم الأعمال والطيران العام، حيث شاركت سوق أبوظبي الحرة والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي (أدافز) في المعرض، لتقديم منتجاتها التنافسية أمام الزوار والشركات الرائدة في هذا المجال على حدٍّ سواء. كما وقّعت المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، خلال هذا الحدث الذي استمر 3 أيام مع شركة أطلس اتفاقية بهدف توسيع نشاط الأخيرة في قطاع المنطقة الحرة.

وأضاف الخوري: بالنيابة عن مطارات أبوظبي، أعرب عن امتناننا لشركائنا ورعاتنا المحليين والدوليين على التزامهم الثابت بإنجاح هذا المعرض الفريد، ونتطلّع قُدماً إلى تنظيم حدث رائد آخر خلال معرض أبوظبي للطيران 2020، ليكون بحلة جديدة تماماً ومنصة للإبداع.

60.000 متر

والجدير بالذكر أن معرض أبوظبي للطيران 2018 استحوذ على مساحة تصل إلى 60.000 متر مربع من مساحة مطار البطين للطيران الخاص، احتضنت أحدث الابتكارات والتطورات في مجال الطائرات النفاثة الخاصة، الطائرات المروحية، خدمات الطائرات الخاصّة، معدات المطار والخدمات، الأنظمة الإلكترونية الخاصّة بقطاع الطيران، وشؤون التأمين والتمويل التي عرضها المُصنّعون والمورّدون المحليون والدوليون.

جهاز رؤية ليلية لـ «أكاديمية الفجيرة»

وقعت أكاديمية الفجيرة للطيران صفقة شراء جهاز طيران تشبيهي متطور من طراز «C208» ومجهزة بأحدث أجهزة الرؤية الليلية، وذلك ضمن رؤية الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس مجموعة الفجيرة الوطنية للتطوير المستمر للأكاديمية لمواكبة المستويات العالمية.

وأضافت الشركة أن الصفقة جرى توقيعها مع شركة «سوفت تك سم» العالمية المختصة في صناعة هذا النوع من الأجهزة وبذلك تكون الأكاديمية أول من يحصل على هذا الجهاز في المنطقة.

ويعتبر الجهاز إضافة جديدة للأكاديمية ويمكن الطلبة على التدريب على أجهزة الرؤية الليلية المتطورة والنزول بالطائرة على المدرجات غير المضاءة أثناء الليل. أبوظبي - البيان