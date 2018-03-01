20 مليون عضو في «سكاي واردز طيران الإمارات»

ارتفع عدد أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» ببرنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين إلى 20 مليوناً.

وسيحتفل «سكاي واردز طيران الإمارات» مع أعضائه، حيث سيستمتع المسافرون ابتداء من الأحد المقبل ولمدة أسبوع بمفاجآت مميزة عند قيامهم بإنجاز إجراءات السفر وعلى متن الطائرة وفي الصالات.

وينضم إلى البرنامج 220 ألف عضو جديد في كل شهر وتقع الدول الأربع، التي تحتل الصدارة على قائمة البلدان من حيث عدد الأعضاء في 4 من قارات العالم التي تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات، وأولاها المملكة المتحدة (2.6 مليون عضو)، تليها الولايات المتحدة الأميركية (1.8 مليون عضو)، وأستراليا (1.7 مليون عضو)، ثم دولة الإمارات والهند (1.4 مليون عضو لكل منهما).

تجارب فريدة

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: «تطوّر برنامج سكاي واردز طيران الإمارات خلال 17 عاماً تمشياً مع التغيرات التي شهدها قطاع السفر وتبدّل أنماط الحياة. ويركّز البرنامج على تقديم تجارب فريدة للأعضاء وتوفير مجموعة واسعة من خيارات كسب واستبدال الأميال مقابل تجارب عدة تشمل السفر والتجزئة ونمط الحياة، حيث يستفيد الأعضاء من أكثر من 100 شراكة للبرنامج في جميع أنحاء العالم».

ويتجلى تنوع جنسيات أعضاء البرنامج في الشراكات المحلية والعالمية التي ترتبط بها طيران الإمارات وخيارات استبدال الأميال. ويحرص سكاي واردز على البقاء على تواصل مع أعضائه وتوفير قيمة لهم من خلال تركيزه المتنامي على الشراكات المحلية والعروض الشخصية الخاصة، فقد بلغ عدد البطاقات الائتمانية المشتركة للبرنامج في مختلف الأسواق 13 بطاقة، أحدثها مع ستاندرد تشارترد باكستان. كما أضاف سكاي واردز في العام الماضي عدة شراكات، منها التطبيق الخاص باكتساب الأميال «مايلزلايف Mileslife»، ما زاد عدد خيارات جمع الأميال للأعضاء في الصين وسنغافورة ووفر لهم تجارب فريدة.

عروض شخصية

وبالإضافة إلى الشراكات المحلية، يطبق «سكاي واردز طيران الإمارات» رؤى تستند إلى البيانات من أجل زيادة مشاركة الأعضاء. فقد قدم البرنامج عروضاً شخصية تستهدف فئات معينة باستخدام نماذج البيانات التنبؤية التي استقاها من الأعضاء.

ويرتبط «سكاي واردز طيران الإمارات» أيضاً مع كل من فلاي دبي و«إيزي جت» وكوانتاس، مقدماً لأعضائه إمكانية الوصول والاستفادة من أوسع شبكة خطوط تغطي وجهات سفر عالمية كما يمكن للأعضاء أيضاً استبدال أميالهم لدى 1.8 مليون فندق ومنتجع حول العالم من خلال شراكة للبرنامج مع 23 مجموعة فندقية.

وفي عام 2017، استبدل أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» ما مجموعه 35 مليار ميل مقابل تذاكر سفر وإقامة فندقية وحضور مناسبات حصرية عالمية، كما أصدر الأعضاء مقابل أميال 9000 بطاقة لحضور 50 حدثاً عالمياً ترعاها طيران الإمارات، بما في ذلك مباريات كرة قدم في أوروبا، فورمولا 1، وبطولة الجولة العالمية للرابطة الدولية للاعبي التنس المحترفين.

وكان «سكاي واردز طيران الإمارات» قد نال جوائز عدة خلال السنوات القليلة الماضية، أحدثها جائزة «التميز الإداري» في الدورة السنوية العاشرة من جوائز الولاء 2018، التي تنظمها مجلتا «فلايت غلوبال» و«غلوبال فلايت» وتمثل هذه الجائزة تقديراً للتفكير الاستراتيجي المتميز وقيادة الفريق في «سكاي واردز طيران الإمارات»، وتمنح اعتماداً على عدة عناصر، مثل تطوير الأعمال وإرساء توجهات استراتيجية مبتكرة.