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«الظفرة» تحدّث أسطولها من المعدات والآليات الثقيلة

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انتهت جمعية الظفرة مؤخراً من تحديث وزيادة أسطولها العامل من المعدات والآليات الثقيلة الحديثة في المشاريع الحالية في المناطق البترولية في طموح قوي ورغبة من الجمعية في أن يحوز تنفيذها للمشاريع أفضل صورة من حيث نوعية الإنجاز والتسليم في الوقت المحدد بدون أي تأخير على رضا كافة الشركاء والمتعاملين حيث تعمل ضمن بيئة عمل تنافسية معتمدة التطوير الفعال في كافة المجالات لضمان نجاح الجمعية في أعمالها الاستثمارية.

وقال محمد بن عشير المزروعي رئيس مجلس إدارة جمعية الظفرة إن طموحات وأهداف الجمعية لن تتوقف عند حد معين وأن خطوة تحديث وتعزيز أسطول الآليات والمعدات يأتي لكي يواكب الطلب على مشاريع الجمعية المختلفة والتي تعمل بشكل دائم منذ سنوات في مشاريعها المختلفة في المناطق البترولية في منطقة الظفرة.

وأوضح أن مشاريع جمعية الظفرة المختلفة في منطقة الظفرة وما تقوم به في الفترة الحالية وما قامت به أيضاً في الفترة الماضية تشكل خطوة مهمة من تعزيز الدور الاقتصادي للمنطقة على مستوى دولة الإمارات ونريد أن نعزز هذا الحضور من خلال استقطاب واستحداث المزيد من الآليات والتي تخدم طموحاتنا وما نريد أن نقوم به في المنطقة.

وقال المزروعي: نتطلع إلى أن يكون هناك حضور أكبر وتعزيز لدور جمعية الظفرة في كل المشاريع التي تقوم بها في منطقة الظفرة لا سيما أنها تأتي لكي تزيد من الفرص والحضور الاقتصادي للمنطقة، وتنعش ذلك من كافة الجوانب وتحقق الأهداف المختلفة للجمعية في سبيل زيادة معدل الاقتصاد والارتفاع به إلى الأعلى.

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