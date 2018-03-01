المنصوري: النهوض بالملكية الفكرية لحفز الابتكار

أطلقت وزارة الاقتصاد، أمس، خلال فعالية موسعة في إطار مبادراتها لشهر الإمارات للابتكار، البرنامج الإلكتروني لأتمتة المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في الدولة، والذي تم تطويره بالتعاون مع المكتب الكوري للملكية الفكرية (الكيبو) وبدعم من هيئة تنظيم الاتصالات.

وأكد معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، أن المركز منذ تدشينه في أكتوبر 2016، مثل نقلة نوعية في منظومة الملكية الفكرية بالدولة، وأثبت أهميته في التأسيس لبيئة أكثر تحفيزاً للمبتكرين وأكثر تشجيعاً على الاختراع.

وأوضح معاليه أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً للنهوض بقطاع الملكية الفكرية، لأنه يعنى بأفكار الإنسان وملكاته الإبداعية، ويدفع المسيرة نحو تحقيق مكانة مرموقة للإمارات كمركز عالمي للابتكار انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، مشيراً إلى أن الدولة قطعت خطوات كبيرة في تطوير هذا القطاع، فكانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتبنت سياسات وتشريعات داعمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد أن الوزارة ستمضي في دعم المركز ليكون نواة فاعلة لبناء مستقبل واعد بمزيد من الإبداع والمعرفة والتقدم للطاقات البشرية المواطنة، ومحفزاً لها إلى مزيد من الابتكار والاختراع لتحويل الأفكار الخلاقة إلى منتجات وخدمات وتقنيات تعود بالازدهار على الإمارات، كما ستعزز دوره في تشجيع الشباب على فهم تطبيقات الملكية الفكرية والمشاركة فيها بفاعلية بحيث يمثل المركز رافداً مهماً لمناخ الابتكار ومعززاً للاقتصاد وبيئة الأعمال والتنوع الاقتصادي والاستدامة والتنافسية في القطاعات الحيوية.

تحول نموذجي

وقال ينمو سونغ مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية (الكيبو)، إن العالم يمر الآن بتحول نموذجي في الأعمال التجارية مدفوعاً بالتقدم التكنولوجي، وإن الأفكار الجديدة يجري توظيفها تجارياً بسرعة باستخدام التقنيات الحديثة، الأمر الذي يجعل الملكية الفكرية أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن كوريا وضعت سياسات وتشريعات راسخة للملكية الفكرية لتكون أحد محركات التنمية فيها وتابعت تطورها لتصبح واحدة من أكبر 5 دول رائدة في القطاع. ولفت إلى أن الإمارات طورت نظاماً لإدارة الملكية الفكرية على مستوى عالمي من خلال التعاون مع كوريا في الفحص الموضوعي لبراءات الاختراع وأتمتة نظام الملكية الصناعية، مثنياً على النموذج الثنائي الرائد للتعاون الذي يعمل على ترسيخ أفضل الممارسات.

وقال سعيد السويدي المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة: «ينبع اهتمامنا بهذا المشروع من أهميته الاستراتيجية وارتباطه بالتوجهات العليا للقيادة الرشيدة التي تشجع على استشراف المستقبل وتحقيق التنمية القائمة على المعرفة. وقد قمنا بتمويل المشروع من خلال صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذراع المالية للهيئة، إيماناً منا بأهمية دعم الابتكار والإبداع لتحقيق الاستفادة المثلى من الحلول التقنية».