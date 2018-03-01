أحمد النعيمي يطلق «رخصة المستقبل» الابتكارية

أطلق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ورئيس منطقة عجمان الحرة (رخصة المستقبل) الابتكارية، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار لعام 2018، والاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع المقبلة، وتماشياً مع استراتيجية منطقة عجمان الحرة للابتكار.

المسار الثالث

وتتواءم الرخصة الجديدة في مجال الابتكار مع المسار الثالث للاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تركز على دفع القطاع الخاص نحو مزيد من الابتكار، عبر تحفيز الشركات إلى إنشاء مراكز الابتكار والبحث العلمي، وتبني التكنولوجيات الجديدة، وتشجيع ودعم الشركات الوطنية ورواد الأعمال لإطلاق منتجات وخدمات مبتكرة.

وتهدف الرخصة لاستقطاب الشركات العالمية الرائدة في الابتكار ورواد الأعمال والشركات الوطنية في كل القطاعات ذات الأولوية الوطنية وهي: الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لاختبار الابتكارات الجديدة وإنشاء مجتمعات ومناطق مخصصة للابتكار في بعض القطاعات وتشجيع المؤسسات البحثية للتركيز على البحوث التطبيقية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية التي تتواءم بشكل مباشر مع القطاعات التي تستهدفها منطقة عجمان الحرة خلال السنوات المقبلة.