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معرض دبي للقوارب يجمع أفخم يخوت العالم

المصدر:
  • دبي ــ لؤي عبدالله
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احمد بن سعيد وهلال المري وسعيد حارب خلال جولة في المعرض | من المصدر

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، أمس، الدورة 26 من معرض دبي العالمي للقوارب، بمشاركة 845 شركة وعلامة تجارية من 61 بلداً، من ضمنها 91 شركة تستعرض ابتكاراتها للمرة الأولى في المعرض.

وأجمع خبراء مشاركون في المعرض على أن تطور البنية التحتية في الإمارات وزيادة عدد المراسي، ساهم في نمو صناعة اليخوت والقوارب في الإمارات. وشكل يخت السوبر «ماجستي 140» فخر الصناعة الإماراتية الذي يتألف من 3 مستويات أيقونة المعرض ولفت أنظار الزوار والمشاركين.

وتستضيف دورة 2018 من معرض دبي العالمي للقوارب 20 يختاً فائق الفخامة، فيما قدرت قيمة القوارب المشاركة 1.5 مليار درهم.

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