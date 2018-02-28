دبي تؤمن ببناء شراكات مستدامة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أهمية أسواق أميركا اللاتينية والدور الذي ستلعبه في المرحلة المقبلة.

وقال سموه في تدوينات عبر «تويتر» بعد أن شهد الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال العالمي لدول أميركا اللاتينية في دبي أمس: «نسعى للاستفادة من فرص النمو المستقبلية وتعزيز التعاون المشترك بما فيه مصلحة الجانبين خاصة أن دبي اليوم هي مركز أعمال دولي رائد وبوابة للانفتاح على أسواق هذه المنطقة».

وأضاف: «نؤمن ببناء الشراكات المستدامة والتنويع في قاعدة علاقاتنا الخارجية على كافة المستويات وهذا يعكس إيماناً راسخاً لدى قيادتنا الرشيدة بأهمية الانفتاح على العالم وتعزيز أطر التعاون على مختلف المستويات».

وخلال مشاركته في جلسة خاصة بالمنتدى بحضور سمو ولي عهد دبي، أعلن الرئيس البنمي خوان كارلوس مشاركة بلاده في إكسبو 2020.



كما شهد سمو ولي عهد دبي ورئيس بنما التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة دبي وحكومة بنما بشأن افتتاح مكتب تمثيلي للغرفة في العاصمة بنما سيتي.

وبارك سمو ولي عهد دبي والرئيس البنمي المذكرة واعتبراها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو التأسيس لعلاقات تجارية واقتصادية وصناعية بين الطرفين وتسهيل تنقل وانتقال رجال الأعمال والتجار من وإلى البلدين دون معوقات لوجستية.