إقبال متزايد ونشاط كبير في معرض أبوظبي للطيران

شهد معرض أبوظبي للطيران نشاطاً كبيراً وإقبالاً متزايداً في يومه الثاني، كما استقطب الحدث أعداداً كبيرة من الزوار بمطار البطين في أبوظبي.

واستقبل جناح شرطة أبوظبي، في المعرض الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، والذي استمع إلى شرح قدمه العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، عن طائرة الإسعاف الجوي، ومهامها المتمثلة في إسعاف وإنقاذ المصابين في الحوادث المرورية على الطرق الخارجية ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، واستمع إلى نبذة عن المعدات والتجهيزات الطبية المزودة بها الطائرة.

واطلع على غرفة القيادة المتحركة، واستمع إلى شرح قدمه الرائد مطر عبد الرزاق الخميري، رئيس قسم دعم العمليات، في إدارة الأزمات والكوارث، موضحاً أنها مهيأة لتكون مقدمة عمليات أمامية تخدم الحدث الأمني تحت منظومة القيادة والسيطرة ويمثلها القائد الفضي «الميداني» في مستويات القيادة.

كما زار اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، المعرض حيث اطلع على الأجنحة المشاركة. وأشاد بحسن التنظيم والعروض المقدمة.

وأكد أن المعرض يعد ملتقى ومنصة تواصل جيدة لتبادل المعرفة والخبرات وفرصة للاطلاع على كل ما هو جديد في مجال صناعة الطيران الخاص وطائرات الهليكوبتر. وشكر القائمين على حسن التنظيم والتسهيلات التي قدموها لشرطة أبوظبي التي تسعى من خلال مشاركتها إلى التعريف بخدماتها المتنوعة والمهام التي تضطلع بها إداراتها المختلفة.

واستمع إلى شرح قدمه الرائد طيار حماد راشد الكتبي، من إدارة طيران شرطة أبوظبي، عن طائرة الإسعاف الجوي، وخدمات الإسعاف التي تقدمها شرطة أبوظبي للجمهور. رافق مدير عام شرطة أبوظبي، خلال الجولة العميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ، والعميد مبارك المهيري، مدير قطاع المهام الخاصة، والعميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي.

كما اطلع مدير عام شرطة أبوظبي على غرفة القيادة المتحركة، واستمع إلى شرح قدمه الرائد مطر عبد الرزاق الخميري، رئيس قسم دعم العمليات، في إدارة الأزمات والكوارث. وقدم النقيب أحمد حسن الحمادي، ضابط مسعف في إدارة الإسعاف بمديرية الطوارئ والسلامة العامة، نبذة عن دوريات المديرية المشاركة في المعرض وهي : دورية الإسعاف الرملي، ودراجة المستجيب الأول، وسيارة المستجيب الأول، وسيارة الإسعاف. كما توقف عند دورية السعادة التي تختص بالجانب التوعوي بتعزيز الالتزام بقواعد السير والمرور.

كما زار العميد خليفة محمد الخييلي، مدير مديرية المرور والدوريات، بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي جناح شرطة أبوظبي، واستمع خلال الجولة إلى شرح قدمه العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي عن طائرة الإسعاف الجوي، المجهزة بأحدث المعدات الطبية.

مذكرة تفاهم

وقعت مطارات أبوظبي أمس مذكرة تفاهم مع هيئة مطار سانبرناردينو الدولي بهدف التأسيس لعلاقة تعاون مشترك بين مطار البطين للطيران الخاص ومطار سان برناردينو الدولي في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية . وقع المذكرة كل من عبد المجيد الخوري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي ومايكل بوروز المدير العام لهيئة مطار سان برناردينو الدولي. وتقضي المذكرة بتعزيز سبل التعاون المستمر بين المؤسستين و تطوير نظام نقل جوي آمن وسليم وفعال ومتطابق بيئياً من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية.