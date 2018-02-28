دبي تطلق أكبر مركز تجاري متخصص بالتصاميم الداخلية في سبتمبر

تشهد دبي قريباً إضافة أكبر مركز تسوق متخصص في الشرق الأوسط للتصاميم الداخلية ومنتجات الأثاث المنزلي مثل السجاد والأثاث والديكورات الداخلية والأضواء والستائر والفن وغيرها، وسيتم افتتاح مشروع آرت أوف ليفينج مول في سبتمبر 2018 والواقع على شارع أم سقيم في منطقة في البرشاء 2.

وقال الدكتور سامر العمري الرئيس التنفيذي لشركة ام ام اس جلوبال المطور للمركز التجاري لـ«البيان الاقتصادي»: تعكف الشركة حالياً على اختيار المستأجرين، حيث إن لديها قائمة طويلة، مضيفاً أننا تلقينا طلبات من الشركات المهتمة، وفي غضون شهر واحد سنفرز جميع الطلبات وننتهي من الاتفاق مع الشركات، وسيكون لدينا الكثير من العلامات التجارية الإيطالية والمحلية الكبيرة.

وقال العمري إن الشركة ستقوم بنقل هذا المفهوم إلى أماكن أخرى في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وستكون المرحلة التالية في أبو ظبي، ونتوقع أن يبدأ العمل في المشروع في بداية العام المقبل بالمفهوم نفسه كمركز تجاري متخصص للأثاث والديكورات الداخلية والأضواء والسجاد والستائر والفن، ونأمل أن يقوم مشروع أبوظبي بحلول 2020.

وقال خلال جولة بالمركز الذي في طريقه للاستكمال إن المركز يمتد على مساحة 510 آلاف قدم مربعة، مقدماً إضافة نوعية إلى قطاع الديكور والتصميم في الإمارات.

تندرج تحت مظلة «ام ام اس جلوبال» علامتان تجاريتان هما، «ام ام اس آي دي» و«ام ام اس بي دي»، وهما شركتان تعملان بموجب الرخصة التجارية الخاصة بـ«ام ام اس جلوبال»، مع وجود خطط بمزيد من التوسع وإضافة فروع ومشاريع أخرى في المستقبل.

وأضاف العمري أنه مع وجود هذا العدد الكبير من المشاريع السكنية، فإن مختلف مناطق الدولة تتضمن مشاريع عقارية متنوعة تتراوح بين أحياء أو مجمعات سكنية وأبراج. وهنا يبرز مول «آرت أوف ليفينج» ليكون المقصد لرفد كل تلك المشاريع بأحدث ما توصلت إليه صناعة وتكنولوجيا الأثاث في العالم.