7.9 ملايين مسافر عبر مطار دبي في يناير

تجاوزت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي 7.9 ملايين مسافر في يناير، بانخفاض طفيف نسبته أقل من 1% مقارنة مع يناير 2017 الذي بلغ فيه عدد المسافرين 8.03 ملايين مسافر، والذي اعتبر في حينه أعلى رقم في تاريخ المطار.

وعزت مطارات دبي في تقرير حركة المرور الصادر أمس أسباب الانخفاض الطفيف بإعداد المسافرين في يناير 2018 مقارنة مع يناير 2017 إلى حلول السنة الصينية في فبراير الجاري، في حين صادفت شهر يناير خلال 2017. ومن المتوقع أن يساهم حلول السنة الصينية في فبراير الجاري، في حدوث نمو كبير في نتائج الشهر المتوقع صدورها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك نتيجة لتدفق السياح الصينيين إلى دبي في هذه المناسبة من السنة.

حلت سوق أميركا الجنوبية على رأس قائمة الأسواق الأعلى نمواً في التعامل مع مطار دبي في يناير بزيادة نسبتها 22.6 %، تليها رابطة الدول المستقلة بنمو 19.7% نتيجة الرحلات المتزايدة إلى موسكو وباكو وكازان وغيرها من المدن. وحلت بعدها أفريقيا بزيادة 6.4% نتيجة الرحلات الجديدة التي بدأت تسييرها شركة ميد فيو إلى أبوجا وقيام طيران الإمارات بزيادة رحلاتها إلى لاغوس.

وعلى صعيد إجمالي أعداد المسافرين، استمرت السوق الهندية في المقدمة بإجمالي مسافرين وصل الى 1.1 مليون مسافر، تلتها السعودية بإجمالي 650.82 ألف راكب، والمملكة المتحدة بـ547.28 ألف مسافر. وعلى صعيد المدن، حلت لندن في المقدمة بإجمالي مسافرين وصل إلى 333 ألف مسافر، تليها الكويت (231.9 ألف مسافر، ومومباي 225.77 ألف مسافر.

رحلات

وعلى صعيد حركة الرحلات الجوية، وصلت الرحلات 35.3 ألف حركة بانخفاض نسبته 3.5% مقارنة مع 36.5 ألف حركة في يناير 2017، في حين ظل متوسط عدد الركاب لكل رحلة مرتفعاً عند 232 مسافراً، بزيادة نسبتها 0.9٪ مقارنة بـ 230 مسافراً في يناير 2017. وعزت مطارات دبي الانخفاض بعدد الحركات إلى اتجاه غالبية الناقلات إلى استخدام طائرات عريضة البدن وذات طاقة استيعابية أكبر.

وقال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي: مع اقتراب أعداد المسافرين من 8 ملايين في يناير، نثق بأن نتائج العام الجاري ستكون إيجابية. والأمر الأكثر تشجيعاً هو أن العمليات والتكنولوجيات التي قمنا بتنفيذها ووضعها في خدمة عملائنا، ساهمت بتوفير تجربة سفر رائعة لمسافرينا رغم من ارتفاع حجم حركة المرور.