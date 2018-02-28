100 شركة في معرض تكنولوجيا المشروبات

افتتح أمس سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الدورة العاشرة من معرض دبي لتكنولوجيا المشروبات، والذي يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة 100 من أبرز الشركات المحلية والعالمية. ويجتذب المعرض المصنعين والموردين والخبراء والعاملين في مجال صناعة المشروبات من المنطقة والعالم، ويغطي مساحة 2,200 متر مربع. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث 2,500 زائر ومشارك على مدى 3 أيام.

وقام القمزي بجولة في أرجاء المعرض برفقة عدد من كبار المسؤولين والمتخصصين في المشروبات والمتحدثين الرئيسيين من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استمع لشرح العارضين عن أحدث التوجهات والتكنولوجيات المستخدمة في صناعة المشروبات على المستوى العالمي بما في ذلك آلات الإنتاج ومعدات التعبئة والتغليف وتجهيزات مراقبة الجودة وآليات التخزين والنقل وخدمات الإمداد.

وقال سامي القمزي: تطورت عملية تجهيز وإنتاج وتعبئة المواد الغذائية والمشروبات إلى قطاع صناعي هام في دبي وعبر الدولة في ظل زيادة الطلب المحلي، فضلا عن تنامي القدرة التنافسية للصادرات. ومن شأن معرض دبي لتكنولوجيا المشروبات وتركيزه على الابتكار والاستدامة أن يلقى اهتماماً دولياً ويعزز من تبني أفضل الممارسات العالمية الأمر الذي بدوره يدعم اندماج دبي في سلاسل القيمة الغذائية العالمية.

وقال المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة المنظمة لمعرض: نجح معرض دبي لتكنولوجيا المشروبات بالترويج للدولة عموماً وإمارة دبي بصفة خاصة كوجهة مثالية لاستقطاب الشركات العارضة والمختصين والخبراء في هذا القطاع كل عام، كما بات المعرض فرصة مثالية للتواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين لتعزيز هذا القطاع الحيوي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال فيليب تابندن، المحرر في مجلة سوفت درينكس إنترناشيونال: تتنامى فرص صناعة المشروبات الغازية في الشرق الأوسط وتمثل حالياً نسبة 50% من جميع المشروبات المستهلكة، حيث بلغ إجمالي حجم إنتاج الألبان والحليب نسبة 19% إضافية والمشروبات الساخنة نسبة 30%. وشهدت المنطقة في السنوات العشر الأخيرة نمواً مشابهاً للنمو الحاصل في آسيا حيث ارتفع الرقم الإجمالي للمشروبات الغازية بنسبة 70% تتمثل بقفزة من 24,658 مليون لتر إلى 42,509 مليون لتر. وأضاف: قد لا يكون من المستغرب أن مبيعات المشروبات الكربونية لا تزال تفوق مبيعات المياه المعبئة في المنطقة. وفي الواقع، فقد ارتفعت أسهم المياه المعبأة في العقد الماضي من 34% إلى 40% في حين انخفضت أسهم المشروبات الكربونية من 48% إلى 42%.

وبالتزامن مع معرض دبي لتكنولوجيا المشروبات، يقام الملتقى المتخصص بقطاع المشروبات هذا العام تحت شعار «صناعة المشروبات .. الفرص، التنقل والاستدامة».