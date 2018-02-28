إقبال متزايد للمستثمرين الهنود على عقارات دبي

يتوقع مهرجان دبي العقاري اجتذاب العديد من المستثمرين من الجنسية الهندية، سواء المقيمين أو الزائرين، كما يتوقع أن يكونوا في طليعة المهتمين والمشاركين في صفقات العقارات التي سيشهدها المهرجان على مدار 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل المقبل.

وسيشارك في الحدث الذي تنظمه أراضي دبي بالتعاون مع شركة استراتيجيك معظم المطورين والبنوك ومانحي الرهن العقاري والمؤسسات المالية في فعالياته، وسيشهد منح التسهيلات وتقديم خصومات كبيرة على بيع العقارات مباشرة، أو من خلال مزادات تشرف عليها أراضي دبي.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: يعتبر مهرجان دبي العقاري إحدى مبادراتنا ليكون بمثابة أحدث المنصات المختصة للترويج لعقارات دبي، بما يعكس مهمتنا الرامية لجعل دبي الوجهة الأفضل لاستقطاب الاستثمارات، والخيار الأمثل للاستثمار والعمل والإقامة. ليؤكد المهرجان على هذه الجهود التي نبذلها للعمل مع كافة الأطراف ذات الصلة في القطاع العقاري، ليوفر المهرجان فرصة مجزية للجميع. ويقام المهرجان على هامش معرض العقارات الدولي، ومن أهم الأنشطة التي سيشهدها التخفيضات على العقارات الكبرى، حيث سيتم تقديم عقارات بأسعار خاصة من أهم مطوّري العقارات في دبي والمنطقة والعالم، كما سيجذب هذا الحدث العديد من مطوّري العقارات والمستثمرين والراغبين بشراء عقارات والمهندسين المعماريين من كافة أنحاء المنطقة والعالم.

ويتصدر المستثمرون الهنود قائمة أكبر المشترين في قطاع العقارات بدبي حيث ضخوا استثمارات ضخمة بلغت قيمتها 83,65 مليار درهم خلال الأعوام الخمسة الماضية (من 2013 وحتى 2017) وذلك وفقاً لإحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان: يمثل المستثمرون الهنود أكبر مجموعة من المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات بدبي، ومن منطلق تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والهند، فإننا نرى إقبالاً على الاستثمار من المواطنين الهنود في الإمارات. والعام الماضي، بلغت استثماراتهم بدبي 15,6 مليار درهم، بعد أن وصلت 20 ملياراً و12 ملياراً في 2015 و2016 على التوالي.