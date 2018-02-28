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افتتاح سيتي لاند مول في الربع الأخير من العام الجاري

المصدر:
  • دبي- البيان
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تتواصل عمليات الإنشاء والتشييد في سيتي لاند مول أول مركز تسوق في العالم مستوحى من الطبيعة على قدم وساق وفقاً للجدول الزمني وصولاً للافتتاح في الربع الأخير من العام الجاري.

ووصلت نسبة إنجاز المشروع لـ60% بنهاية فبراير، فيما تجاوز معدل تأجير مساحات التجزئة لأكثر من 50% ما بين مؤجرة أو تم الالتزام باستئجارها.

وشارفت أعمال إنشاء كارفور هايبرماركت على الانتهاء حيث سيتم تسليمه قبل نهاية مارس ، وسيكون أكبر هايبرماركت في منطقة دبي لاند. كما أن عمليات إنشاء "فوكس سينما وفابي لاند" وهما اثنان من أهم المرافق الترفيهية بمركز التسوق تسير بشكل جيد. وسيكونان جاهزين للتسليم من 6-8 أسابيع. ويتوقع المول استقبال معظم المستأجرين بنهاية الربع الثاني وذلك للبدء في أعمال الديكور الخاصة بمتاجرهم.

ووصلت نسبة الإنجاز بأعمال الانشاءات الهيكلية للمبنى لأكثر من 80% وجار العمل على إنجار النسبة المتبقية خلال 8-10 أسابيع.

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