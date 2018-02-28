مشاركة محلية وعالمية كبيرة في «عالم الورق والجلود»

أشاد بطي سعيد الكندي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي، بمستوى المشاركة في معرض عالم الورق وأحدث الابتكارات المقدمة في المعرض كما أشاد بمستوى التنظيم.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الدورة الثامنة من معرض عالم الورق «بايبر ورلد الشرق الأوسط 2018» صباح أمس الذي تنظمه ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط ويعرض الجديد في عالم الورق والقرطاسية ولوازم المكاتب، وتستمر فعاليات المعرض 3 أيام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

يشارك في المعرض 303 عارضين من 42 دولة، ويشهد إطلاق منتجات صديقة للبيئة وبرنامج ندوات على مدى يومين إلى جانب فعاليات مميزة أخرى.

أجنحة

ويشارك في الدورة الثامنة لمعرض الأيام الثلاثة أجنحة دولية من ألمانيا، الصين، هونغ كونغ، تايوان، كوريا وباكستان، فيما تشارك الكتيبة الإماراتية بقوة كالعادة بـ 31 عارضاً محلياً تتقدمهم قرطاسية الفاروق العالمية، كابيتال انفلوبس، إن جي آر بايبر، هوشان بان جلف، وبارتي كمل.

ومن التطورات الجديدة التي يشهدها المعرض هذا العام قسم الهدايا المؤسسية الذي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالهدايا الترويجية من الألف إلى الياء. يعود جناح بلاي ورلد المميز مجدداً بمشاركة 24 من موردي لعب وألعاب ومنتجات أسلوب حياة الأطفال لاستعراض منتجاتهم بما في ذلك أسماء عالمية كبرى مثل مليسا آند دواج، وTy من الولايات المتحدة، والعلامات الألمانية كرالون وسبيجلبرج.

«عالم الجلود»

كما تم افتتاح الدورة الجديدة لمعرض عالم الجلود «ليذر ورلد 2018» الذي يقام بالتزامن مع معرض عالم الورق، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويشارك في المعرض الأبرز للأحذية، الملابس، الحقائب، المعدات المنزلية والاكسسوارات الجلدية في المنطقة 34 عارضاً من 9 دول، يقدمون تشكيلة متنوعة فاخرة من السلع الجلدية من الحقائب اليدوية من جنوب أفريقيا المصنعة من جلود الظبي الأفريقي والحمار الوحشي التي تم توفيرها بطريقة أخلاقية إلى الأحذية الإيطالية الرجالية والنسائية المفصلة حسب الطلب.

وتستمر فعاليات المعرض حتى الأول من مارس بمشاركة عارضين من إيطاليا، استراليا، تايلاند، باكستان، الهند، جنوب أفريقيا ولبنان. وتشارك الإمارات بعدد من العارضين يتقدمهم مصنع الخزنة للجلود المتخصص في جلود الإبل الخالية من الكروم والقابل للتحلل الحيوي. وهناك برنامج للندوات على مدى يومين لتزويد رواد الصناعة بكل الدراية المطلوبة حيث تتمحور المواضيع الرئيسية حول إطلاق علامة أزياء جديدة في السوق الواسع، وإعادة تصور مستقبل صناعة الجلود العالمية.