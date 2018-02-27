878 مليون درهم قيمة صفقات القوات المسلحة في معرض يومكس 2018

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية أن إجمالي الصفقات التي أبرمتها مع الشركات الوطنية والعالمية خلال الدورة الثالثة لمعرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2018" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس 2018" بلغ 29 صفقة بقيمة إجمالية 878 مليون و371 ألف درهم خلال الأيام الثلاثة للمعرض.

وبلغ عدد الصفقات التي أبرمتها القوات المسلحة في اليوم الأخير 10 صفقات بقيمة 294.2 مليون درهم مع ثماني شركات محلية وعالمية، شملت كل من شركة "أداسي" الإماراتية بقيمة 70.7 مليون درهم لتجديد عقد المساندة الفنية والدعم الفني لأنظمة الطائرات بدون طيار "السبر" لمدة 24 شهرا، ومع شركة "دينيل داينامكس" من جنوب أفريقيا عقد بقيمة 14.7 مليون درهم لزيادة المخصص المالي لعقد المساندة الفنية لأنظمة الطائرات بدون طيار "السيكر 2 "، وعقد بقيمة 122.1 مليون درهم مع شركة "ترست انترناشيونال" الإماراتية لصيانة وتصليح طائرات الناتو 100 BLACK HORNET PRS؛ وعقد مع شركة "سي أيه إي" الكندية بقيمة 130 مليون و391 ألف درهم لشراء وتركيب معدات عدد جهاز محاكاة الطيران لطائرة بلاك هوك وعدد جهاز واحد محاكاة لطائرة بيل.

كما تم ابرام عقد مع شركة "إنفوكس سيميوليشن آند تراينينج" السويسرية قيمته أربعة ملايين و285 ألف درهم لزيادة المخصص المالي لعقد المساندة الفنية لأنظمة الطائرات بدون طيار السيكر 2، وعقد مع شركة ""دينيل داينامكس" من جنوب أفريقيا قيمته 11 مليون و40 ألف درهم لزيادة المخصص المالي لعقد المساندة الفنية لأنظمة الطائرات بدون طيار السيكر 2، وعقد مع شركة "كمبيوتر آند باور تكنولوجي" الإماراتية قيمته 719 ألف درهم لشراء نظام تدريب محاكاة لأجهزة تفتيش الأمتعة والحقائب مع مكملاته، وعقد مع شركة "جيه إس سي" الروسية قيمته 5.6 ملايين درهم لشراء وتوريد جهاز محاكاة صواريخ "اليجلا"، وعقد مع شركة "إنسيتو" الأمريكية قيمته 22 مليون درهم لشراء عدد أربع طائرات مسيرة نوع انتجريتر؛ وأخيرا عقد مع شركة "أداسي" الإماراتية قيمته 34.6 مليون درهم لشراء قطع غيار لأنظمة طائرات بدون طيار.

يشار إلى أن صفقات اليوم الأول بلغت قيمتها 291.6 مليون درهم (10 صفقات) كما بلغت قيمة صفقات اليوم الثاني 292.5 مليون درهم (9 صفقات).