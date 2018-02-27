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حمدان بن محمد ورئيس بنما يشهدان افتتاح منتدى الأعمال العالمي لدول أميركا اللاتينية

المصدر:
  • وام
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شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و خوان كارلوس رئيس جمهورية بنما الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال العالمي لدول أميركا اللاتينية الذي تنظمة للسنة الثانية على التوالي غرفة تجارة وصناعة دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

كما شهد سمو ولي عهد دبي والرئيس البنمي التوقيع على مذكرة تفاهم لافتتاح مكتب تمثيلي لغرفة تجارة وصناعة دبي في العاصمة البنمية.

 

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