محمد بن زايد يبحث مع رئيس «إنبيكس» تعزيز الشراكات في الصناعات البترولية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال استقباله في أبوظبي أمس توشياكي كيتامورا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنبيكس اليابانية العاملة في مجال تطوير حقول النفط رئيس مجلس إدارة شركة جودكو النفطية اليابانية مجالات التعاون القائمة بين الشركات الإماراتية ونظيراتها اليابانية وفرص تعزيز الشراكات الثنائية في مجال الصناعات البترولية والطاقة.

كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة بين الشعبين الصديقين. حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها ومحمد المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وكانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة وعدد من المسؤولين المرافقين للمسؤول الياباني.

وكانت الشركة اليابانية فازت بحصة 10% في امتياز حقل زاكوم السفلي النفطي البحري في أبوظبي في عقد يمتد 40 عاماً يبدأ في التاسع من مارس.

وقالت أدنوك في بيان إن إنبيكس دفعت رسوم مشاركة قدرها 2.2 مليار درهم في زاكوم السفلي، بالإضافة إلى 920 مليون درهم لتمديد حصصها في امتياز سطح وأم الدلخ.