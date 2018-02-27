مهلة الإقرار الضريبي عن يناير تنتهي غداً

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، قطاعات الأعمال المسجلة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة، التي انتهت فتراتهم الضريبية الأولى بنهاية يناير الماضي، لتقديم إقراراتهم الضريبية، وتسديد الضرائب المستحقة عليهم، بحد أقصى غداً الأربعاء، تجنباً للتعرض لغرامات إدارية في حال عدم الالتزام بالمهلة.



وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة، إن إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب المستحقة، متاحة على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني www.tax.gov.ae.



وأشار إلى أن المسجلين بإمكانهم سداد الضرائب المستحقة من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو إيه إي إف تي إس» «UAEFTS»، وهو نظام التحويلات الرئيس التابع للمصرف المركزي حيث وقعت الهيئة مع المصرف مذكرة تفاهم للربط الإلكتروني بين الجانبين بما يتيح للمسجلين بالنظام الضريبي السداد إلكترونياً من خلال نظام الإمارات لتحويل الأموال الذي يتميز بالسرعة الفائقة في تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية. ويوفر النظام فرصاً للسداد من خلال فروع نحو 77 من المصارف ومكاتب الصرافة وشركات التمويل.

