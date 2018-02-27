سعيد بن طحنون يفتتح فرعاً لـ «أسواق الهدايا» في العين

افتتح الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، أمس، الفرع الرابع لأسواق الهدايا هايبر ماركت بمدينة العين، بحضور محمد المرزوقي صاحب الفرع ومسؤولي الشركة، وذلك ضمن إطار تنشيط التسويق المجتمعي، وتقديم الخدمات المناسبة لأفراد المجتمع.

وقال الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان: إن الجهود التي تبذل لتقديم الخدمات للمجتمع تحظى بالاهتمام والتقدير، وذلك لتوفير المستلزمات المناسبة التي تلبي التطلعات، بما يضمن دعم التسويق المجتمعي من خلال القنوات المختلفة في الدولة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ما شاهده عقب الافتتاح للفرع الرابع في مدينة العين يدعم توجه شركة هايبر ماركت لتقديم كل المستلزمات المطلوبة، حسب المعايير المطلوبة من أفراد المجتمع.