الإمارات تستحوذ على 73% من العقارات الفاخرة في المنطقة

تواصل الإمارات قيادة قطاع الضيافة الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي وصولاً إلى العام 2022 بفضل امتلاكها 73٪ من الفنادق الفاخرة في المنطقة و61٪ من الفنادق المقرر افتتاحها، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2018) الذي ستنعقد فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 22-25 أبريل القادم.

وأظهر تقرير نشرته «كوليرز إنترناشيونال» أن عدد الفنادق الفاخرة قد ارتفع بمعدل ثلاثة أضعاف في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 10 سنوات فقط، ويتم إدارة 95٪ من هذه العقارات من قبل علامات تجارية دولية.

من جانبها، يتوقع أن تشهد السعودية أكبر زيادة في عدد الفنادق الفاخرة وصولاً إلى العام 2022 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 18٪ اعتباراً من العام 2018 فصاعداً.

فيما تبلغ نسبة النمو 10٪ في دولة الإمارات العربية المتحدة، و11٪ في عمان والكويت، و9٪ في البحرين.

وقال سيمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العربي: افتتاح مثل هذه الفنادق المميزة مثل برج العرب في عام 1999 وقصر رافلز مكة في عام 2010 ساهم بتغيير مشهد السياحة الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبلغت نسبة النمو السنوي المركب للفنادق الفاخرة في السعودية 11٪ خلال الفترة من 2013 إلى 2017، مقارنة بـ 8٪ في الإمارات العربية المتحدة، و7٪ في الكويت، و6٪ في سلطنة عُمان، و5٪ في البحرين.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول المنطقة من حيث عدد المشاريع الجديدة في العام 2017 بنسبة 35٪، وتركز معظمها في مدينة دبي، وذلك بالمقارنة مع 14٪ من المشاريع في المملكة العربية السعودية، و20٪ في الكويت، و19٪ في البحرين، و11٪ في سلطنة عُمان.

ويوجد حالياً 69,396 غرفة ضمن معروض الفنادق الفاخرة في مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك "سانت ريجيس" و"بالازو فيرساتشي" و"بولغاري" و"أرماني" و"رافلز".

ولهذا فإنه ليس من المستغرب أن قطاع الضيافة الفاخرة يمثل أحد الاهتمامات الرئيسية في معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2018).

كما سيتم تنظيم معرض السفر الدولي الفاخر خلال اليومين الأولين من فعاليات معرض سوق السفر العربي بدبي (22-23 أبريل).

وقد تم تأكيد مشاركة أكثر من 20 عارضاً جديداً في معرض السفر الدولي الفاخر بما في ذلك "فيرمونت كواسار إسطنبول" و"روزوود هوتل غروب الإمارات". فيما تشمل قائمة العارضين الدوليين "والدورف أستوريا للفنادق والمنتجعات"، و"كونراد للفنادق والمنتجعات"، و"نوبو للضيافة"، و"ذي جولدين بتلر"، و"مجلس كان للسياحة".