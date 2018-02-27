إطلاق المنصة الذكية لبيانات الأغذية الأولى من نوعها في الدولة

بحضور معالي مريم المهيري، وزيرة الأمن الغذائي المستقبلي، أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، ومجموعة صناعة الأغذية والمشروبات، ومعرض الخليج للأغذية (جلفود) إطلاق المنصة الذكية لبيانات الأغذية، المنصة الرقمية الأولى من نوعها على مستوى الإمارات والتي تهدف إلى دمج أبرز اللاعبين في سلسلة القيمة الغذائية من مختلف الجهات الحكومية والجهات التنظيمية ضمن منظومة عمل متكاملة تقدم القيمة المثلى عبر استخراج البيانات الدقيقة، وبالتالي سهولة في ممارسة الأعمال في صناعة الأغذية.

ويمكن تفحص المنصة الذكية لبيانات الأغذية، عبر تطبيق ذكي الذكي ومن خلال الموقع الإلكتروني مخصص لهذا الغرض وتضم المنصة تحت مظلتها مجموعة متنوعة من الجهات الحكومية، إلى جانب 650 شركة ومستثمراً في صناعة الأغذية، وما لا يقل عن 4000 تاجر متصل بشكل مباشر وغير مباشر بصناعة الأغذية. ومن المتوقع هذه تشهد الأرقام زيادة على جميع الأصعدة.

وتهدف المنصة الذكية لبيانات الأغذية، التي جاءت نتيجة بحوث ودراسات وعمليات تطوير استغرقت أكثر من 18 شهراً، إلى تحويل دبي الى مركز عالمي لصناعة المواد الغذائية، إلى محور رئيسي للغذاء على مستوى المنطقة والعالم أجمع. ويتطلب تحقيق هذا الهدف تسخير التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين في سبيل تعزيز وتحسين الكفاءات على امتداد سلسلة توريد الأغذية عبر الحد من هدر الغذاء والقيمة والطاقة.

وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «يسرنا التعاون مع مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات وإطلاق المنصة الذكية لبيانات الأغذية، المبادرة النوعية التي من شأنها تعزيز تنافسية قطاع الأغذية، بحيث يكون أكثر ابتكارا في التصدير».

ومن جانبه، قال صالح عبدالله لوتاه، رئيس مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات: المنصة تجمع بين الرؤية الطموحة والابتكار في ضوء رؤية حكومتنا الرشيدة، لتعزيز التنمية والازدهار عبر تطبيق أحدث التقنيات، وضمان استدامة سلسلة القيمة الغذائية لإمارة دبي وإرساء دعائم أمنها الغذائي.