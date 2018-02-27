تطوير المدرج الجنوبي لمطار دبي العام المقبل

أعلنت مؤسسة مطارات دبي أمس خطتها لإغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي لمدة 45 يوماً تستمر ما بين 16 أبريل ولغاية 30 مايو من العام المقبل لتنفيذ عملية ترقية شاملة تم تصميمها لرفع مستويات السلامة، والخدمة، والطاقة الاستيعابية لهذا المدرج.

ويعمل المطار على مدار اليوم ويتعامل مع أكثر من 1,100 حركة للطائرات يومياً، حيث تتضمن هذه الحركة في غالبها الطائرات عريضة البدن ذات الممرين.

وفي حين تتم جدولة أعمال صيانة المدرج على أساس أسبوعي، فإن أعمال الترقية الأوسع نطاقاً تتطلب إغلاقاً تاماً للمدرج.

ويحتاج المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي (12R-30L) الذي يشرف على نهاية حياته التصميمية، لإعادة تسوية سطحه واستبدال الإضاءة الأرضية لميدان المطار والبنية التحتية الداعمة. وكان المدرج الشمالي لمطار دبي الدولي قد خضع لبرنامج شبيه في العام 2014 بهدف ترقيته وتطويره.

وسيتضمن مشروع تجديد المدرج الجنوبي وضع قرابة 60 ألف طن من الأسفلت و8,000 متر مكعب من الإسمنت لتقوية وإعادة تسوية سطح المدرج والممرات المجاورة له.

وستستغل مطارات دبي هذه الفرصة لتثبيت كابلات رئيسية بطول 800 كم، واستبدال ما يزيد على 5,500 مصباح إنارة للمدرج ببدائل تكنولوجية عصرية واقتصادية وصديقة للبيئة.

ومن المقرر أن تتم أعمال الترقية عندما تنخفض حركة المسافرين نتيجة فترة الهدوء الموسمية العام المقبل وذلك بهدف الحد من الأثر على الخدمة، وسيتم أثناء فترة إغلاق المدرج الطلب من شركات الطيران تخفيض عملياتها إلى مطار دبي الدولي نتيجة الانخفاض الكبير في القدرة الاستيعابية الناتج عن توفر مدرج واحد فقط للعمليات.

وقد قدمت مؤسسة مطارات دبي إشعاراً مسبقاً إلى جميع شركات الطيران للتخطيط لخفض الرحلات الجوية والتخطيط للجدول الزمني الجديد.

وكما كان الحال في برنامج ترقية المدرج الشمالي في 2014، سيكون مطار دبي ورلد سنترال بديلاً متاحاً لاستيعاب الرحلات النظامية المتأثرة، علاوة على عمليات الرحلات المستأجرة، ورحلات طائرات الشحن والطائرات الخاصة.

ويخضع مطار دبي ورلد سنترال في الوقت الراهن لعلميات إنجاز برنامج التوسعة الذي سيرفع قدرته الاستيعابية من 5-7 ملايين مسافر إلى 26 مليون مسافر سنوياً. وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: سنعمل في الأشهر المقبلة بشكل وثيق مع مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وشركات الطيران، وغيرها من أصحاب المصلحة، لضمان تحسين الخدمة والقدرة الاستيعابية خلال هذه الفترة، وتقليل التأثيرات التشغيلية على عملائنا.

وفي الوقت الذي نأسف فيه لأي إزعاج قد يسببه ذلك لعملائنا من شركات الطيران والمسافرين، فإن هذه التحسينات ضرورية للغاية لتعزيز السلامة، ورفع القدرة الاستيعابية، وتمهيد الطريق أمام النمو المستقبلي. وستقوم مطارات دبي بتوفير المزيد من المعلومات بشكل دوري، مع تطوير الخطط وإكمال جداول الرحلات الجوية.

طيران الإمارات

أكدت «طيران الإمارات» دعمها لخطة تحديث وتجديد المدرج، مشيرة إلى أن هذا الأمر مهم للغاية ضمن أعمال التطوير اللازمة باعتبار دبي مركزاً عالمياً للطيران.

وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات الشركة إن طيران الإمارات ستواصل التعاون الوثيق مع مطارات دبي وجميع المساهمين خلال فترة أعمال الإعداد والتجديد للمدرج الجنوبي بمطار دبي الدولي في الفترة من أبريل إلى مايو 2019، وستعدل عملياتها وفق هذا البرنامج خلال فترة الأعمال. وشددت المتحدثة على علاقات العمل الوثيقة مع مطار دبي الدولي.