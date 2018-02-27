الإمارات الأولى عالمياً في شبكة الألياف الضوئية للعام الثاني على التوالي

تصدّرت الإمارات للعام الثاني على التوالي دول العالم بتحقيقها أعلى نسبة نفاذ في توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل(FTTH)، وذلك بحسب التقرير الصادر مؤخراً عن المجلس العالمي للألياف الضوئية الواصلة للمنازل.

وأظهر التقرير تربُّع الإمارات على رأس قائمة الدول التي تمتلك شبكات الألياف الضوئية على مستوى العالم بربطها 94.3% من المنازل في الإمارات بشبكة الألياف الضوئية، لتتجاوز بذلك كل من سنغافورة (90.3%) وكوريا الجنوبية (81.6%)، وهونج كونج (75.6%) واليابان (53.9%).

وقال المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة اتصالات»: شبكة اتصالات اليوم هي الركيزة الأساسية التي تنبثق منها استراتيجيتنا الطموحة طويل الأمد، والرامية إلى تمكين ودفع عجلة التحول الرقمي في، ويأتي إعلان اليوم ليؤكد ريادة اتصالات في نفاذ شبكة الألياف الضوئية على مستوى العالم، وهو ما شكّل معياراً جديداً في صناعة الاتصالات. وتقدّم العبدولي بالشكر الجزيل الى القيادة الرشيدة في الإمارات، موضحاً أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة في دعم مسيرة التطوير والتحديث للبنية التحتية لقطاع الاتصالات».

وأضاف أن «اتصالات» ضخّت استثمارات كبيرة تجاوزت 31 مليار درهم لتطوير بنية تحتية شبكية فائقة الإمكانات وعلى كافة المستويات، الأمر الذي أدى إلى إطلاق خدمات مبتكرة قادرة على تلبية الاحتياجات المتنامية والمتغيرة لعملائنا في كافة أنحاء الدولة.

وتواصل «اتصالات» الاستثمار أيضاً في الابتكار وتقنيات وخدمات الجيل القادم، جنباً إلى جنب مع اهتمامها المستمر في تعزيز قدراتها الشبكية. ومع استراتيجية اتصالات الطموحة والمتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، فإن شبكة اتصالات تعد العامل الرئيسي في تمكين التحول الرقمي لعملائها. كما ركّزت اتصالات بشكل مستمر على الاستثمار في الابتكار وعلى تقنيات وخدمات الجيل القادم لتعزيز قدرات الشبكة وإثراء تجربة العملاء.

وفي ظل هذا العالم المتصل، تأتي أهمية «شبكة الألياف الضوئية» في قدرتها على تمكين التقنيات المستقبلية مثل الواقع المعزز والروبوتات والذكاء الاصطناعي، كما تلعب تقنية الحوسبة السحابية دوراً محورياً في مسيرة التحول الرقمي عبر قدرتها في دعم حالات الاستخدام المتقدم، من تطبيقات وتقنيات حديثة. كما تمكّن المستخدمين من الاستفادة من السرعات والسعات العالية التي تتطلبها تطبيقات الواقع الافتراضي والألعاب الرقمية الحديثة، علاوةً على الاستماع بمشاهدة فيديو عالي الوضوح.