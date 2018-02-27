ملتقى العرب للابتكار تجارب عالمية ملهمة في دبي

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، شهد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أمس انطلاق فعاليات ملتقى العرب للابتكار 2018، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدورته الأولى في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 26 وحتى 28 فبراير الجاري، بهدف توفير منصة شاملة للخبراء والمؤسسات ورواد الأعمال، لاستعراض ابتكاراتهم وتجاربهم الملهمة بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار، وطرح الرؤى والتجارب في مجالات الابتكار المختلفة.

حضر الفعاليات عبدالله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وأحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، وخليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدكتور أحمد النصيرات منسق عام برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وأحمد المطروشي، العضو المنتدب لمجموعة إعمار.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح قال جمال بن حويرب: إن ملتقى العرب للابتكار ينطلق بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار، ليواكب توجهات وخطط دولتنا في مسيرتها نحو التنمية المستدامة، وأهداف مئويتها 2071، من خلال تعزيز مفهوم الابتكار وتوظيفه في تقديم حلول ومشاريع مبتكرة، تدعم بناء مجتمع متكامل ومزدهر من الجوانب كافة، كما يسعى الملتقى إلى توفير قنوات متخصصة تسلط الضوء على مفهوم الابتكار من منظور شامل، وتناقش متطلباته وقضاياه.

وأضاف: لقد حرصت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، على تفعيل دورها في تحقيق أهداف استراتيجية لدعم الابتكار، سعياً منها إلى بناء اقتصاد المعرفة، فجاء إطلاق الملتقى ليمثل خطوة جديدة ضمن خطط المؤسسة لدعم الابتكار، وتمكين المبتكرين على مستوى الدولة والمنطقة، من خلال تقديم منصة شاملة لهم، للحوار والتباحث في جوانب الابتكار كافة، وتقديم الفرصة للاطلاع على التجارب الناجحة في ذات الإطار والاستلهام منها.

بدوره قال أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي خلال كلمته ضمن الجلسة الافتتاحية: إن الملتقى يمثل فرصة ذهبية لتفاعل أفكار المبدعين والمبتكرين من القطاعين الحكومي والخاص، وضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، موضحاً أنه منذ انطلاق الأنظمة المؤسسية لتلقي الأفكار في جمارك دبي عام 2004 وحتى عام 2017، بلغ عدد الأفكار 26 ألف فكرة، في الوقت الذي بلغ فيه مجموع الإيرادات المتراكمة وترشيد الإنفاق المحقق من تطبيق الأفكار والابتكارات التي تم تنفيذها خلال ذات الفترة نحو 1.7 مليار درهم.

وخلال الجلسة الافتتاحية، استعرض الدكتور أحمد النصيرات، منسق عام برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، مسيرة الإبداع الحكومي في دبي منذ عام 1997، عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول برنامج للتميز الحكومي، والذي شكل رؤية ونهجاً لتطوير العمل الحكومي بشكل مستمر.

مؤشر

وسلطت غرفة تجارة وصناعة دبي خلال الجلسة الافتتاحية الضوء على مؤشر دبي للابتكار، حيث قالت أميرة حداد، محلل أول استراتيجية الأعمال بالغرفة: إن فكرة المؤشر جاءت بهدف دعم النمو الاقتصادي لإمارة دبي، والانتقال بالاقتصاد من تقديم الخدمات إلى بناء اقتصاد المعرفة، وخلق أداة لقياس مستوى الابتكار ومعرفة نتائجه وانعكاساته على اقتصاد دبي، إلى جانب دعم تحول دبي إلى مركز للإبداع والابتكار في المنطقة والعالم.

محاور

سلطت جلسات اليوم الأول للملتقى الضوء على عدة محاور تناولت الابتكار في الحكومات الذكية، والطاقة المستدامة، والرعاية الصحية، حيث ناقشت الجلسة الأولى العبرة السياسية لنموذج النمو الحديث، والخدمات المبتكرة في الجهات الحكومية، وتناولت الجلسة الثانية محور الابتكار في القيادة ومستقبل الطاقة، وحلول احتياجات الطاقة العالمية، فيما ناقشت الجلسة الثالثة والأخيرة الذكاء الاصطناعي ودوره في الرعاية الصحية، ومستقبل التحولات في مجال الرعاية الصحية.