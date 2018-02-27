لبنى القاسمي تفتتح فعاليات «الاتحادية للجمارك» في جامعة زايد

افتتحت معالي الشيخة لبني بنت خالد القاسمي، رئيسة جامعة زايد، فعاليات الابتكار التي نظمتها الهيئة الاتحادية للجمارك في مقر الجامعة بدبي خلال الأسبوع الرابع من مشاركة الهيئة في شهر الإمارات للابتكار لعام 2018. وتضمنت فعاليات الهيئة استعراض الشاحنة الذكية التي تحتوي على جهاز الماسح الجانبي للمركبات Backscatter، أمام طالبات الجامعة بوساطة فريق عمل من موظفي الهيئة.

كما تم عرض لعبة منفذ الحظ التي ابتكرتها الهيئة كلعبة تفاعلية لتعريف الطالبات وفئات المجتمع بالمنافذ الجمركية في الدولة، إضافة إلى تنظيم معرض شامل للتعريف بدور الهيئة الاتحادية للجمارك في العمل الجمركي وعرض إنجازاتها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وشهدت الفعاليات تفاعلاً كبيراً من قبل طالبات الجامعة اللاتي حرصن على إجراء تجارب تفتيش شخصية على البضائع بوساطة الشاحنة الذكية.

تنافسية

وأبدت معالي الشيخة لبني القاسمي، سعادتها بالإنجازات التي حققتها الهيئة الاتحادية للجمارك وقطاع الجمارك في الدولة على صعيد الابتكار وتطوير العمل الجمركي، ما ساهم في ارتقاء الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية إلى المركز الأولى في بعض المؤشرات، أبرزها مؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك.

من ناحية أخرى، نظم فريق الابتكار في الهيئة فعالية خاصة في ملتقى زايد بن محمد العائلي بدبي أوائل الأسبوع الجاري، لعرض الشاحنة الذكية وجهاز المسح الجانبي Backscatter، ولعبة منفذ الحظ، حيث تم تخصيص مكان لعرض الشاحنة واللعبة في منتصف السوق الشعبي بالملتقى، ما ساهم في زيادة عدد الزوار ورغبتهم في خوض تجربة لعبة منفذ الحظ والاطلاع على جهاز المسح وتجربته.

وأكد المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة، أن الابتكار في العمل الجمركي يأتي في مقدمة محاور العمل الجمركي في الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، مشيراً إلى أن قطاع الجمارك في الدولة حقق مراكز متقدمة وإنجازات ملموسة في مؤشرات الابتكار العالمية، ما ساهم في زيادة تنافسية الدولة الاقتصادية.