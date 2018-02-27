«فينوفايت» تعزز مكانة الإمارات في التكنولوجيا المالية عالمياً

انطلقت أمس «فينوفايت الشرق الأوسط» الفعالية الرائدة في الابتكارات في التكنولوجيا المالية، وتشارك وزارة المالية كونها شريكاً استراتيجياً في استضافة الفعالية الأبرز خلال شهر الإمارات للابتكار بهدف دعم استراتيجية الابتكار وتعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية في مجال تكنولوجيا المالية والتعريف بأحدث مستجدات قطاع التكنولوجيا المالية.

وتجمع «فينوفايت» الشرق الأوسط تحت مظلتها أكثر من 400 رائد من رواد قطاع التكنولوجيا المالية، والشركات والمختصين في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، ومزودي الخدمات المالية والممولين على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لمناقشة واستعراض الفرص التي يوفرها الاستثمار في مجالات الابتكار والتقنيات المالية، حيث يشارك في هذه الفعالية الرائدين في قطاع التكنولوجيا المالية من أستراليا، والصين، والهند، وماليزيا، والمملكة المتحدة، إلى جانب دولة الإمارات.

اقتصاد المعرفة

وأكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية التزام وزارة المالية بسعيها في المساهمة بتحقيق الرؤية الحكومية الرامية إلى خفض الاعتماد على النفط والتحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، وذلك عبر الارتقاء بقطاع التكنولوجيا المالية الحكومية، وتطوير التقنيات التي تدعم النمو في هذا القطاع، وفي مقدمتها تعظيم الاستفادة من تقنية البلوك تشين، التي قدمت إضافة كبرى للقطاع المالي.

وأضاف معاليه: «تواصل وزارة المالية جهودها في دعم وتشجيع الابتكار وتهيئة بيئة داعمة له في إطار الالتزام بتحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، الهادفة إلى المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021، ودعم مختلف الجهود الوطنية في جعل حكومة الإمارات في مصافّ الدول الأكثر ابتكاراً على الصعيد الدولي، حيث تحرص الوزارة على دعم الابتكار ضمن خطين متوازيين يتمثلان في تطوير آليات عملها عبر تقديم الابتكارات، وتقديم التمويل اللازم للمبتكرين في مختلف المجالات».

3 قضايا

وتتناول فعالية «فينوفايت» الشرق الأوسط من خلال جلساتها 3 قضايا أساسية تشمل الإدماج المالي، وتطورات التكنولوجيا المالية مثل تقنية البلوك تشين وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وآلية التعاون بين البنوك والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، كما تستعرض التجارب الخاصة بالتطبيق التجريبي لتقنية البلوك تشين في البنوك العاملة في كل من دولة الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأطر الاستفادة من التغيرات التي يشهدها القطاع البنكي، إلى جانب مناقشة تجربة دولة ماليزيا في استخدام العملات الرقمية المشفرة.

وقال هيذر ستويل، نائب الرئيس لفينوفايت، الشركة المنظمة لمجموعة من الفعاليات المتخصصة في أنحاء العالم: «نحن متحمسون بجمع الشركات الناشئة والرائدة ووسائل الإعلام والشركات المتخصصة بحلول خدمات التمويل والممولين معا هنا لمناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية». وقال بول شولت، مؤسس شولت للأبحاث‘وأحد المتحدثين في المؤتمر: «ستعمل البلوك تشاين على تغيير الطريقة التي نرى فيها الشركات، والدول والإجراءات المالية الحالية. سيلقى المسؤولون الرافضون للتغيير مصيراً صعباً مع كثرة المراكز المبتكرة في مناطق مثل شينزن، سيئول، الإمارات وسنغافورة. أقول لهم احذروا».

وقالت راجا المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتيك هايف» في مركز دبي المالي العالمي: «تعد مبادرة فينتيك هايف في مركز دبي المالي العالمي، واحدة من المبادرات الهادفة إلى احتضان وتسريع هذه الأفكار. نحن فخورون بتوفير منصة للشركات الناشئة ورجال الأعمال المبتكرين بأفكار من وسعها أن تزدهر جنباً إلى جنب مع مجموعة من شركات الخدمات المالية والمهنية وشركات التأمين».

ريادة

يعد مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأحد أفضل 10 مراكز التكنولوجيا المالية في العالم، كما أنه على أتم الاستعداد لدعم وتطوير التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط الشرق.