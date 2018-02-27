حامد بن زايد يشيد بتنظيم «أبوظبي للطيران 2018»

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الدورة الخامسة من معرض أبوظبي للطيران 2018، في مطار البطين للطيران الخاص.

وقام سموه يرافقه وفد من كبار الشخصيات، بجولة في المعرض والالتقاء بالعديد من مسؤولي الشركات المشاركة في المعرض، كما اطلع خلال جولته على أحدث الابتكارات والتطورات في مجال الطائرات النفاثة الخاصة، والطائرات المروحية، وخدمات الطائرات الخاصة، ومعدات المطار والخدمات، والأنظمة الإلكترونية الخاصة بقطاع الطيران، وشؤون التأمين والتمويل التي يعرضها أكثر من 300 من المصنعين والموردين المحليين والدوليين.

طرازات

كما شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عرضاً لأكثر من 100 نموذج للطائرات من أحدث الطرازات، بدءاً من الطائرات الخفيفة جداً إلى الطائرات التجارية الثقيلة، وغيرها من المنتجات والابتكارات المتطورة في مجال الطيران التي تتخطى حدود أبرز تقنيات التكنولوجيا الحديثة.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة في إقامة هذه الفعاليات على مستوى عال من التنظيم بهدف تعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها رائدة في مجال صناعة الطيران في المنطقة وخارجها إضافة إلى جهود الرعاة والداعمين لهذه الفعالية.

فيما تمكن معرض أبوظبي للطيران 2018 بدورته الخامسة من استقطاب ومشاركة وحضور العديد من الجهات الحكومية والخاصة، التي تمثل السلسلة الكاملة لقطاع طيران رجال الأعمال والطيران العام حيث يبرز المعرض صفحة جديدة ومتطورة في أفق أبوظبي مع استمرار الإمارة في التحول إلى مركز للطيران المتنوع توافقاً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

ويعد المعرض الذي تنظمه مطارات أبوظبي على مدار ثلاثة أيام منصة مثالية لعشاق الطائرات والشركات التي تبحث عن أفضل الطائرات والخدمات المتعلقة بالطيران.

شراكة

يُذكر أن معرض أبوظبي للطيران 2018، الذي يعد أكبر حدث طيران في العاصمة، يحظى بشراكة مميزة مع شركة أبوظبي للطيران وشركة الفطيم- مجموعة السيارات، كرعاة ماسيين، والاتحاد للطيران، الناقل الرسمي للمعرض، ودائرة النقل، الراعي الرسمي للمعرض هذا العام إضافة إلى مشاركة كل من شركة أطلس للأمن وشراكة تاف-سي سي سي-أرابتك في الحدث كرعاة بمرتبة اللؤلؤ، فضلاً عن شركة بروفاير كراع داعم.

كما شهد المعرض تنظيم معرض أبوظبي لطائرات الهليكوبتر بنسخته الثانية، تم خلاله عرض أحدث ما تقدمه صناعة طائرات الهليكوبتر، ليفسح بذلك أمام ضيوفه وزواره فرصة الالتقاء برواد مجال التصنيع، التوزيع والشركات الداعمة، والتعرف على مجموعة واسعة من طائرات الهيلكوبتر.

فيما زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، خلال جولته في المعرض جناح شرطة أبوظبي، واستمع سموه خلال الجولة التي رافقه فيها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، إلى شرح مفصل قدمه الرائد حماد الكتبي، من إدارة طيران شرطة أبوظبي، عن طائرة الإسعاف الجوي، ودورية الرمال ودراجة المستجيب الأول وغرفة القيادة المتحركة.

وفي ختام الزيارة تسلم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان مجسم طائرة لطيران شرطة أبوظبي، من العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي.

فرصة

قال عبدالمجيد خوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: إنه تم تخصيص مساحة 60 ألف متر مربع تشمل معرضاً داخلياً، والشاليهات ومنطقة عرض الطائرات الخارجية، متوقعاً أن يستقبل المعرض، أكثر من 18 ألف زائر، مضيفاً أن المعرض الذي يشهد نمواً مطرداً في كل نسخة من نسخه، وفر فرصة مثالية ومتميزة لقادة الطيران للمشاركة في الحوار مع الشركاء المحتملين، مما يسهم في نمو الأعمال التجارية وتبادل الخبرات والمعرفة.