584 مليون درهم قيمة صفقات اليوم الأول والثاني في معرض "يومكس"

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 9 صفقات جديدة مع الشركات المحلية والدولية المتخصصة بقيمة 292.492 مليون درهم خلال اليوم الثاني من معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" 2018 والمحاكاة والتدريب "سيمتكس" 2018 لترتفع قيمة الصفقات الـ 19 التي أبرمتها القوات المسلحة خلال اليوم الأول والثاني للمعرض إلى 584 مليون درهم.

وذكر الرائد طيار سعيد محمد اليماحي، المتحدث الرسمي باسم يومكس وسيمتكس 2018 خلال مؤتمر صحافي اليوم أنه تم التعاقد مع شركة (سي ايه أي) الكندية لإنشاء مركز تدريب على الأنظمة المسيرة عن بعد بقيمة 157 مليون درهم وشراء 4 طائرات مسيرة نوع "سيكر" من شركة "دينيل العالمية" في جنوب أفريقيا بقيمة 25.8 مليون درهم، وشراء 10 نظم استطلاع مع الطائرات المسيرة الصغيرة من شركة "ترست" الإماراتية بقيمة 4 ملايين درهم.

وأشار إلى أنه تم التوقيع مع شركة "أداسي" الإماراتية لتشغيل نظام للسير بقيمة 33.6 مليون درهم، وتجديد عقد مع "شركة انترناشونال جولدن جروب "

الاماراتية لتشغيل نظام تدريب النيران المشتركة لمدة 3 سنوات وتوفير مشغل إضافي لنظام التدريب لمدة 3 سنوات.

كما تم التوقيع على شراء 6 طائرات مسيرة من شركة "سكاي برو" اللبنانية بقيمة 1.6 مليون درهم، وتمديد عقد خدمات المساندة والدعم الفني لعدد 2

محاكاه للتدريب، مع شركة (أم آر اي) الأميركية بقيمة 856 ألف درهم، وتم التوقيع على عقد تقديم الدعم الفني لمشبهات الدبابة "لوكيرك"مع شركة انفوكس للمحاكاة والتدريب السويسرية بقيمة 5.5 ملايين درهم، وشراء وتركيب أنظمة الطائرات المسيرة (السبر) على عدد (2) كورفيت مع شركة "آداسي" الوطنية بقيمة 55 مليون درهم.