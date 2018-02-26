3 مليارات صفقات متوقّعة بمعرض أبوظبي للطيران

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الخامسة من معرض أبوظبي للطيران 2018، بمطار البطين للطيران الخاص، أول مطار مُتخصّص في مجال طيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووصل حجم الصفقات الموقعة في الدورات الأربع السابقة من المعرض إلى 9 مليارات درهم، فيما يتوقع أن يصل حجم صفقات هذه الدورة إلى 3 مليارات درهم.

شركاء

ويتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 18 ألف زائر من قطاعي الطيران والفضاء. وستضمّ منصات العرض أكثر من 300 من المصنعين والمورّدين، ومن بينهم شركة «داسو للطيران»، «جلف ستريم»، «أمبراير»، وبومباردييه، وسيسنا، و«بوينغ بزنس جت»، جنباً إلى جنب مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين والإقليميين في هذا المجال، على غرار شركة أبوظبي للطيران، خدمات فالكون للطيران ورويال جت، والتي ستعرض أحدث الابتكارات والتطوّرات للطائرات الخاصة، الطائرات العمودية (الهليكوبتر)، خدمات الطائرات، معدات وخدمات المطارات، فضلاً عن أنظمة الإلكترونيات الخاصّة بقطاع الطيران، إضافة إلى توفير المعلومات الخاصّة بشؤون التأمين والتمويل. كما سيستضيف المعرض «فرسان الإمارات» لإبهار الجماهير والزوار بعروضهم الجوية الاستعراضية المُثيرة إلى جانب عروض مظليّي القوات المسلحة المّذهلة.

منصة

وقال عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي، إن المعرض في دورته الحالية يمثل منصة لإطلاق العديد من أحدث المُنتجات الحصرية في مجال صناعة الطيران، والتي ستطلق للمرّة الأولى في المنطقة بما في ذلك طائرة جلف ستريم G500 المُرتقبة.

وتابع: يعمل المعرض على جذب مجموعة كبيرة ومُتميّزة من صنّاع القرار والخبراء الدوليين في صناعة الطيران والفضاء، جنباً إلى جنب مع عدد كبير من الزوار التجاريين والجمهور العام. وأوضح أن المعرض يمثل فرصة مثالية للمشاركين لاستكشاف مختلف الاتجاهات والمبادرات والفعاليات المتعلّقة بصناعة الطيران في الإمارة، والحصول على فرصة الاطّلاع المُباشر على رؤية أبوظبي الخاصّة بهذا القطاع الحيوي والفرص التجارية المتاحة.

وأضاف الخوري، أن المعرض يسهم في الارتقاء بمكانة أبوظبي كمركز رائد لسياحة أعمال قطاعي الطيران والفضاء، والمعارض والفعاليات المُتخصّصة في مجال الطيران والفضاء.

تطوير

وقال نادر أحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي، إن المعرض يكتسب أهمية كبيرة في دعم مسيرة تطوير قطاع الطيران في الإمارات والمنطقة، مشيراً إلى أن مشاركة طيران أبوظبي في المعرض تعد فرصة لعرض خدماتنا المتعددة والالتقاء بصناع القرار ورواد قطاع الطيران لتبادل الخبرات، كما يعد فرصة مهمة للتفاعل مع شركاء مستقبليين لتطوير الأعمال.

وأوضح أن الشركة تشارك في المعرض بطائرة مروحية جديدة تعرض للمرة الأولى في الدولة من نوع «AW139». وتعد الشركة الأولى في المنطقة التي تمتلك هذا النوع من الطائرات التي تتميز بتقنياتها المتقدمة وارتفاع معايير السلامة بها، وذلك استناداً لما تتبعه طيران أبوظبي من استراتيجية في تلبية حاجة السوق المحلية والإقليمية سواء في زيادة الأسطول أو الترقية، وذلك حسب حاجة العميل.

وأشار إلى أن «طيران أبوظبي» هي أول شركة طيران عمودي أنشئت في الدولة وتمتلك أسطولاً من الطائرات يقدر بـ 63 طائرة و59 طائرة مروحية و4 ذات جناح ثابت، كما تنافس في مجال الصيانة بإنشائها مركزاً لصيانة الطائرات وتوزيع قطع الغيار والتدريب التقني بالتعاون مع الشركة المصنعة للطائرات (ليوناردو).

وأكد أن المركز يقوم بإضافة قدرات وإمكانيات تقنية عالية للعملاء في الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن 40% من خدمات طيران أبوظبي تقدم خارج الدولة، مضيفاً أن خبرات طيران أبوظبي تبرز في مجال البحث والإنقاذ والإسعاف والإخلاء الجوي، وفي مجال التدريب بإنشاء أكبر مركز محاكاة على التدريب لطائرات الهليكوبتر.

منتجات وابتكارات

ويركّز هذا الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، على تقديم وعرض أحدث المنتجات والابتكارات الحديثة في مجال تكنولوجيا الطيران، كما سيستضيف المعرض هذا العام أيضاً، معرض أبوظبي لطائرات الهليكوبتر.

داسو للطيران

وتستعرض «داسو للطيران» طائرتها الجديدة ذات مدى الطيران فائق الطول (فالكون 8 إكس) في الظهور الأول لهذه الطائرة ذات الثلاثة محركات نفاثة التي تمتاز بمدى طيران قدره 6450 ميلاً بحرياً (‏‏‏11945 كيلومتراً). وتم تسليم أول طائرة (فالكون 8 إكس) في أواخر عام 2016، كما دخلت عدة طائرات من هذا الطراز نطاق الخدمة في منطقة الخليج.

وبدأت الطائرة عملياتها في جميع الأسواق المهمة بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والهند والبرازيل والصين، إضافة إلى سوق منطقة الشرق الأوسط. ونما أسطول طائرات فالكون في منطقة الشرق الأوسط بمقدار الضعف تقريباً خلال العقد الماضي ليضم حالياً نحو 80 طائرة، بما في ذلك أكثر من عشر طائرات من طراز فالكون 7 إكس ذات المدى الطويل. كما أن نحو ربع الأسطول في المنطقة مؤلف من طائرات فالكون 2000 ذات المحركين النفاثين.

مساحات

تتميز الدورة الخامسة لمعرض أبوظبي للطيران 2018، بأسلوب عرض جديد، حيث تم تقسيم المساحات إلى ثلاث مناطق رئيسية تتمثل في: حظيرة الطائرات، الشاليهات ومنطقة العرض الخارجية. ويغطي المعرض 60 ألف متر مربع.