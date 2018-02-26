587.4 ملياراً إجمالي ناتج أبوظبي في 9 شهور

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية إلى 587.4 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، بنمو نسبته 10%.

جاء النمو المسجل مدعوما بالتحسن في الأنشطة النفطية وغير النفطية منذ بداية 2017، بحسب ما تظهره الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

ومن المتوقع استمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في الحصيلة النهائية للعام المنقضي، الذي لم تصدره الأرقام الخاصة به حتى الآن، وذلك وفقا لرأي العديد من الخبراء الاقتصاديين.

مؤشر

وتظهر القراءة الخاصة بحركة المؤشر البياني للناتج الإجمالي في أبوظبي، أن الربع الأول من 2017 كان الأكثر تحقيقا للنمو بنسبة بلغت 19%، بعدما ارتفع إلى 196.372 مليار درهم، مقابل 164.946 مليار درهم في الربع الأول من 2016.

كما كان الربع المشار إليه قد شهد تحسنا كبيرا في أسعار النفط، الأمر الذي انعكس بآثاره الإيجابية على الأنشطة غير النفطية في الحصيلة النهائية. وبلغت القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 61.2 مليار درهم وبمشاركة نسبتها 31.2% من إجمالي الناتج المسجل. فيما وصلت قيمة مشاركة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 135.163 مليار درهم بنسبة مشاركة بلغت 68.8%.