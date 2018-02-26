الإمارات تسير قدماً نحو تعزيز مُقدّراتها من الطاقة البديلة

أفاد تقرير حديث بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، تسير قدماً في تسخير الطاقة البديلة، وبأنها على ثقة من تحقيق أهدافها الطموحة طويلة الأجل للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري، لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.

وأضاف التقرير الذي نشرته وحدة الـ"إيكونومست انتلجانس"، أن التحول إلى الطاقة البديلة أمسى خياراً قابلا للتطبيق، نظراً لانخفاض تكلفة الطاقة المتجددة، والمستجدات التي تمر بها التقنية. فيما وضعت الإمارات في أولوية أهدافها تلبية نحو 40٪ من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2050.

وكانت هناك زيادة مطردة في قدرة الطاقة الشمسية في الدولة، لاسيما في دبي وأبوظبي، ففي 2015 أطلقت حكومة الإمارات مبادراتها الجديدة في مجال الطاقة النظيفة، ومنذ ذلك الحين تعمل كل من أبوظبي ودبي على إنشاء مجمعات للطاقة الشمسية ومشاريع للطاقة النووية. بينما وضعت الدولة هدفاً طموحاً لإنتاج 24٪ من طاقتها من مصادر متجددة بحلول 2021 قبل تحقيق هدفها المستدام في 2050.

تقدّم

وذكر التقرير أن الإمارات حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال، مثل تطوير الطاقة الشمسية ومحطات الطاقة النووية، لكنها لا تزال تعتمد إلى حد كبير على المصادر التقليدية لاحتياجاتها من الطاقة. كما أن هناك مزايا كبيرة لإقامة محطات الطاقة الشمسية في الإمارات، نظرا لوفرة أشعة الشمس على مدار العام.