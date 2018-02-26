13 صفقة عقارية في الخليج التجاري يومياً

تشهد منطقة الخليج التجاري صفقات بيع عقارات يبلغ متوسط عددها 13 صفقة يوميا فيما يعد مؤشرا قويا على النمو في الطلب على غرار ما شهدته السوق العقارية في اعوام 2004 حتى 2008 وترتب على إقبال المستثمرين الراغبين بالتملك في منطقة الخليج التجاري تبوأها صدارة اعلى المناطق بيعا للشقق قيد الانشاء واعلى المناطق على صعيد القيمة الاجمالية للصفقات منذ بداية العام الجاري 2018.

ويرجع مراقبون ذلك الإقبال في تلك المنطقة التي تطورها دبي للعقارات المملوكة لدبي القابضة الى عوامل عديدة أبرزها تنافسية الأسعار مقارنة بباقي المناطق الى جانب الموقع الاستراتيجي للمنطقة وقربها من وسط مدينة دبي الغنية بالمرافق الخدمية والسياحية والترفيهية هذا غير ما تشهده المنطقة من تغييرات جذرية في الطرق المؤدية اليها من باقي مناطق الامارة.

وطبقا لتحليل « البيان الاقتصادي» في بيانات دائرة الأراضي والاملاك فقد شهدت مشاريع الأبراج السكنية والتجارية في الخليج التجاري بيع 500 شقة قيد الإنجاز بقيمة اجمالية بلغت 550 مليون درهم منذ بداية 2018 حتى يوم أمس. تلتها بالمرتبة الثانية منطقة المركاض ببيع 376 شقة قيد الإنجاز بقيمة اجمالية بلغت 260 مليون درهم وحلّت منطقة البرشاء جنوب 4 بالمرتبة الثالثة بعدما شهدت بيع 267 شقة قيد الإنجاز بقيمة اجمالية تجاوزت 200 مليون درهم.

وبحسب التحليل فقد حافظت منطقة مرسى دبي على صدارتها المطلقة لقائمة الأكثر بيعا والاعلى قيمة للعقارات الجاهزة مقارنة بباقي مناطق الامارة إذ شهدت بيع 231 شقة جاهزة بقيمة اجمالية تجاوزت 390 مليون درهم وكانت أقرب منافسيها منطقة الحبية الرابعة بعدد صفقات بلغ 201 صفقة بـ 162 مليون درهم.