حركة جوية في مطار دبي كل 1.17 دقيقة

قد لا يدرك البعض أن النظام والانسيابية اللذين يراهما على أرض مطار دبي إنما هما في الحقيقة أعقد من ذلك بكثير في الأجواء، خاصة إذا ما علمنا ان هناك نحو حركة جوية بين إقلاع وهبوط كل دقيقة و17 ثانية بحسب بيانات رسمية صادرة عن مطارات دبي.

هذا العدد من الحركات الجوية والذي وصل خلال العام الماضي الى 409493 حركة بمعدل يومي يصل الى 1.121 ألف حركة جوية يجعلنا نتخيل حجم الدقة التي يعمل بها المراقبون الجويون في المطار والذي يقع على كاهلهم العبء الأكبر في تنظيم عمليات الإقلاع والهبوط وحتى العبور للأجواء.

وللوصول الى مستوى الكمال في إدارة الحركة الجوية تحرص مطارات دبي على تبني أحدث الأجهزة والتقنيات التي تتعلق بإدارة الحركة الجوية وتدفق المسافرين الذي وصل الى 223 مسافراً على الرحلة الواحدة الأمر الذي يرجع بشكل رئيسي لمكانة مطار دبي الدولي الذي بات أضخم مركز للطيران في العالم بالنسبة للطائرات عريضة البدن، سيما ايرباص ايه 380.