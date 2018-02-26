تطبيقات ذكية تعزّز الشفافية في السياسات التجارية

نظم قطاع التجارة الخارجية في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي ورشة عمل تعريفية تتعلق بالتطبيقات الذكية والإلكترونية الجديدة المبتكرة للقطاع بالتزامن مع أنشطة المبادرات الخاصة بالفعاليات المصاحبة لشهر الإمارات للابتكار 2018، قدمها كل من مطر أحمد آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية، والتي عمل القطاع على تنفيذها وإطلاقها بحضور عائشة الكبيسي مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية، وعدد من خبراء وموظفي الوزارة.

وشملت الورشة التعريفية شرحاً وافياً بكيفية استخدام التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني للخارطة التجارية أولاً التطبيق الإلكتروني لاتفاقيات التجارة الحرة للدولة، حيث قدم سلطان درويش شرحاً وافياً عن التطبيق الذكي لاتفاقيات التجارة الحرة والمتوفر لأجهزة أندرويد، حيث بين أن التطبيق يخدم أهداف رفع تنافسية الدولة وتحقيق الشفافية في السياسات التجارية وخاصة التزاماتها للمنظمات الدولية ومنها منظمة التجارة العالمية وكونها إحدى الدول المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة والتطبيق يتيح لكافة الأطراف ذات العلاقة بالقطاع التجاري بالدولة التعرف إلى نصوص وبنود وتسهيلات اتفاقيات التجارة الحرة لدولة الإمارات مع الدول.

كما استعرضت الورشة التطبيق الذكي للعلاقات التجارية والاستثمارية، حيث قدم الدكتور مطر آل علي تطبيقاً عملياً وشرحاً وافياً للمميزات التي يوفرها التطبيق الذكي للعلاقات التجارية والاستثمارية وكيفية الاستخدام والمعلومات، حيث ابتكرت الإدارة التطبيق من مبدأ التزامها بالشفافية ونشر المعلومات المتعلقة بالشأن التجاري لأرقام التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع العالم والتي تشمل بعدها الجغرافي حسب القارة والإقليم والدولة.

الخارطة التجارية

واستعرض مطر آل علي معلومات وكيفية استخدام الخارطة التجارية والتي تعتبر منصة تفاعلية إلكترونية لأرقام التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات والمنشورة ضمن موقع وزارة الاقتصاد الإلكتروني وبين أنها تتيح مشاهدة المعلومات والأرقام التجارية للإمارات جغرافياً حسب (القارة، إقليم، دولة، مجموعة دول) وتصنيف التجارة (صادرات غير نفطية، واردات، إعادة تصدير) ونوعها (مباشرة ومناطق حرة)، وكذلك سلعياً حسب أقسام وفصول النظام المنسق، وكذلك استعراض أهم مدلولات التجارة الخارجية منها أهم الدول لسنة محددة من حيث القيمة ومن حيث نسبة النمو وكذلك أهم السلع والإجمالي حسب السنوات المختارة والنمو والميزان التجاري.

وأضاف أن إتاحة هذه البيانات إلكترونياً لكافة مستخدمي وطالبي هذه البيانات من شأنها رفع تنافسية الدولة وتحقيق النمو في القطاع التجاري كما أن لها علاقة مباشرة في تحسين تنافسية الدولة في المؤشرات الدولية، عن طريق تعزيز الكفاءة، والفعالية، والشفافية، والمساءلة، والوصول إلى الخدمات العامة بالسرعة المطلوبة وعلى مدار الساعة.

ويأتي التعريف بهذه التطبيقات والمواقع الإلكترونية بهدف التوعية ونشر استخدام الخدمات الإلكترونية الذكية للوزارة ومنها المعلومات التجارية، حيث إن من ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة وغيرها من الجهات المهتمة بالشأن التجاري توفير هذه الأرقام، والخارطة التجارية والتطبيق الذكي للوحة الإلكترونية للعلاقات التجارية يعمل على إتاحة هذه الخدمة في جميع الأوقات وبطريقة تفاعلية ويمتاز بسرعة وسهولة استخراج المعلومات.