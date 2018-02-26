المؤتمر العربي الأول لإدارة الأراضي والعقارات ينطلق اليوم

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الأولى من المؤتمر العربي الأول لإدارة الأراضي والعقارات، الذي تنظمه دائرة الأراضي والأملاك في دبي ويستمر 3 أيام، حيث تأتي الاستضافة في إطار الفعاليات التي تقيمها الدائرة بالتزامن من شهر الإمارات للابتكار 2018 بالشراكة مع البنك الدولي، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي وموئل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للمساحة.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يؤكد تنظيمنا للدورة الأولى من المؤتمر العربي الأول لإدارة الأراضي والعقارات، ريادتنا الإقليمية لهذا المجال، لذا نتطلع إلى عرض تجاربنا المتقدمة أمام مندوبي الدول الشقيقة، لاسيما وأن المؤتمر يهدف إلى تبادل المعرفة وتعزيز التعاون وتنمية القدرات والابتكار في إدارة الأراضي والإصلاح العقاري لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية».

وأكدت مصادر الدائرة أن عدد المسجلين لحضور المؤتمر تجاوز 300 مشارك بينهم العديد من الوزراء والمسؤولين من المستوى الرفيع إضافة إلى المتخصصين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والوكالات المانحة والمجتمع المدني.

وتتركز المواضيع الرئيسية والعروض التقديمية للمؤتمر على المنطقة العربية، ومن أبرزها الوصول إلى الأراضي لأغراض الأعمال التجارية والاستثمار المستدامين إلى جانب استعراض سياسة الإسكان والأراضي. وسيستعرض المشاركون التقنيات الجديدة لدعم نظم تسجيل الأراضي والعقارات وسياسات تقييم الممتلكات والضرائب، إضافة إلى مناقشة التعليم والبحث وبناء القدرات في مجال سياسات الأراضي وتنظيمها وإدارتها.