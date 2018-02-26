مبيعات وحدات تاون هاوس «سفرون» في «إعمار الجنوب» اليوم

تطلق «إعمار» اليوم مبيعات وحدات تاون هاوس «سفرون».

وكانت «إعمار للتطوير»، كشفت عن مجمع وحدات التاون هاوس الأول من نوعه في «إعمار الجنوب»، الوجهة الممتدة على مساحة 7 كيلو مترات مربعة وتتخللها الشوارع المشجرة وممرات التنزه ومسارات الدراجات الهوائية، والمرتبطة بمختلف وسائل النقل العام.

وتضم «إعمار الجنوب»، المشروع المشترك مع «دبي الجنوب»، مجموعة متنوعة من منازل التاون هاوس والفيلات والشقق السكنية.

ويضم «سفرون» منازل مع حدائق خضراء ضمن حي جديد محاذٍ لـ«بوليفارد إعمار الجنوب» على بعد دقائق قليلة من مطار آل مكتوم الدولي و10 دقائق فقط عن مقر استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي».

وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»: تقدم وجهة «إعمار الجنوب» فرصة التواجد في المركز المستقبلي للطيران والخدمات اللوجستية في المدينة، ولذلك، حققت مختلف مجمعات الوحدات السكنية التي أطلقناها نجاحاً ملموساً.

ونحن على ثقة بأن وحدات «سفرون» ستحظى باهتمام العملاء الراغبين بالسكن في أجواء طبيعية هادئة مناسبة للعائلات.