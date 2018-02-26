«دبي الملاحية» تنقل تجربة القطاع إلى العالمية

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بدأت «سلطة مدينة دبي الملاحية» الاستعدادات لاستضافة «أسبوع الإمارات البحري 2018» في الفترة بين 28 أكتوبر والأول من نوفمبر للعام الجاري 2018، في دفعة جديدة باتجاه الارتقاء بالمكانة العالمية لإمارة دبي كوجهة بحرية من الطراز الأول، وتعزيز تنافسية دبي بوصفها واحدة من كبريات التجمعات البحرية الرائدة في العالم.

وثمّن سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، الرعاية الكريمة والمستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للحدث البحري الأول من نوعه على الخريطة الإقليمية، الذي تنظّمه السلطة البحرية مرة كل عامين في إطار مساعيها الحثيثة لترسيخ ريادة دبي بوصفها وجهة حاضنة لأبرز الفعاليات البحرية العالمية.

وأوضح أهمية «أسبوع الإمارات البحري»، لكونه تتويجاً لنجاح السلطة البحرية في نقل تجربة القطاع البحري المحلي إلى العالمية، مؤكداً مواصلة مسيرة الإنجازات المشرّفة التي تقودها إمارة دبي ودولة الإمارات، في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير القطاع البحري، وفق دعائم متينة قوامها الابتكار والاستدامة، ليكون رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية للانتقال نحو مرحلة «اقتصاد ما بعد النفط».

عولمة

وأضاف بن سليّم: «يأتي (أسبوع الإمارات البحري) ليكلل جهودنا الحثيثة لإضفاء سمة عالمية على القطاع البحري في دبي وتعزيز تنافسيته، لا سيما أن الحدث يحقق نجاحاً لافتاً، ويتبوأ الآن مكانته كمحفل وطني مهم، ومظلة موحّدة لاستشراف مستقبل الصناعة البحرية، سعياً وراء الوصول بدولة الإمارات إلى مصاف المراكز البحرية الأكثر تنافسية وشمولية وتميزاً في العالم. ونتطلع قدماً إلى الاضطلاع بدور محوري في إرساء دعائم الابتكار والمعرفة والتحوّل الذكي، عبر تنظيم فعاليات بحرية رفيعة المستوى مثل الأسبوع البحري».

400

يُتوقع أن يشهد «أسبوع الإمارات البحري 2018» مشاركة ما يزيد على 400 جهة عارضة من كبرى الشركات الرائدة في المجال البحري من مختلف أنحاء العالم، وسط توقّعات باستقطاب أكثر من 8,000 زائر من كبار الخبراء والمتخصّصين البحريين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم أجمع، وذلك ضمن منصة واحدة لمناقشة آخر التطوّرات الراهنة، واستعراض أهم الحلول والفرص الواعدة التي يزخر بها القطاع البحري في دبي.