بالفيديو.. سيف بن زايد يفتتح معرضي "يومكس" و"سيمتكس" 2018

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" فعاليات الدورة الثالثة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة " يومكس" 2018 والمحاكاة والتدريب" سيمتكس 2018 ".

ويشهد المعرضان اللذان ينظمان من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض " أدنيك" بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة إقبالا دوليا قياسيا من قبل كبريات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرضين 122 شركة دولية ومحلية مقارنة مع 91 شركة عارضة في عام 2016 وبنسبة نمو بلغت 25 %.

#البيان تأخذكم في جولة داخل «معرض الأنظمة غير المأهولة» #يومكس 2018 الذي انطلق اليوم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. pic.twitter.com/YPozvFKdDS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 25, 2018