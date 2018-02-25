«دو» تطلق خدمة إدارة التهديدات الموحدة عبر الخدمات السحابية

أطلقت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خدمة إدارة التهديدات الموحدة عبر الخدمات السحابية (UTM)، التي توفر حلول أمن معلومات شاملة تتيح للمؤسسات توسيع نطاق عملياتها عبر جميع المواقع بشكل آمن. وتوفر هذه الخدمة حلاً أمنياً متكاملاً يلغي حاجة المؤسسات لشراء واستضافة وصيانة وإدارة جدران الحماية ضد الهجمات الإلكترونية في مواقع العمل.

ومع توجه الشركات بشكل متزايد لتبني عمليات التحول الرقمي، تم تصميم هذا الحل الشامل الخاص بخدمات أمن المعلومات لتعزيز حماية شبكات المؤسسات ضد التهديدات الإلكترونية، حيث أطلقت دو خدمة إدارة التهديدات الموحدة عبر الخدمات السحابية (UTM) لحماية الشبكات الأساسية الخاصة بالشركات.

ويوفر هذا الحل مكافحة الفيروسات والبريد المزعج وبرمجيات التجسس ومنع التسلل وقدرات فلترة مواقع الويب للحماية من تهديدات أمن المعلومات.

التهديدات الإلكترونية

وقال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: باتت مسألة تعزيز وسائل الحماية ضد هجمات أمن المعلومات تتصدر أجندة الشركات حول العالم وذلك مع تزايد التهديدات الإلكترونية في الآونة الأخيرة وتعدد أشكالها وتطورها. وتماشياً مع هذه التطورات نسعى في دو إلى تعزيز محفظتنا المتكاملة من حلول أمن المعلومات المقدمة للعملاء.

وتتيح خدمة إدارة التهديدات الموحدة عبر الخدمات السحابية التي أطلقناها مؤخراً للمؤسسات حمايةً على مدار الساعة، حيث تتمتع هذه الخدمة بمرونتها وقابليتها للتوسع حسب الطلب. وتعمل الخدمة على إزالة تعقيدات إدارة جدران الحماية الداخلية في الشركة وتوفر كشفاً دقيقاً للتهديدات لإدارتها بشكل استباقي.

وتوفر هذه الخدمة لعملائنا من المؤسسات حلاً شاملاً يتيح لهم حماية بياناتهم وأصولهم من التهديدات الإلكترونية من خلال المراقبة والتحكم المستمر على اليوم.